Alianza Lima sufrió la pérdida del extremo ecuatoriano Eryc Castillo en el duelo ante UTC de Cajamarca al ver la tarjeta roja, toda la situación sucedió en el partido válido por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

Hay que mencionar que el árbitro Mike Palomino interpretó el manotazo que Eryc Castillo le dio a David Dioses como una agresión y por eso le mostró la roja directa a los 70 minutos del partido en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca.

La expulsión de Eryc Castillo no hizo más que complicar la situación de Alianza Lima, que si bien tenía un hombre más, no lograba materializar la ventaja numérica en el marcador del encuentro.

Por ello es que la expulsión de Eryc Castillo hizo que tanto Alianza Lima como UTC se queden con diez hombres y compitan en igualdad de condiciones. En este punto, el cuadro local estuvo más cerca del gol.

La reacción de Eryc Castillo tras la expulsión. (Foto: X)

La situación de Eryc Castillo en Alianza Lima

Hay que mencionar que no son buenas semanas para Eryc Castillo puesto que todavía los hinchas íntimos le guardan recelo por haber fallado un penal en el partido ante 2 de Mayo en cotejo por el partido de vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores.

