Tras irse de Alianza Lima, el fuerte mensaje de Ángelo Campos que divide el vestuario: “Son el verdadero…”

El portero Ángelo Campos no seguirá más en Alianza Lima y su mensaje de despedida demuestra que hay un vestuario partido.

Por Aldo Cadillo

Ángelo Campos en Alianza Lima.
© Producción Bolavip.Ángelo Campos en Alianza Lima.

La salida de Ángelo Campos de Alianza Lima sigue generando ruido y ahora suma un nuevo capítulo cargado de interpretación y polémica. El portero se despidió del club con un mensaje que no pasó desapercibido, no por lo que dijo, sino por a quiénes no mencionó, alimentando la versión de un posible camerín partido en Matute.

En su mensaje público, Campos evitó cualquier referencia a compañeros o dirigentes y centró sus palabras únicamente en el personal del día a día: “Gracias a todos ustedes que son la familia Alianza y son el verdadero corazón de mi Alianza. Como los voy a extrañar a todos ustedes”. Una despedida emocional, pero selectiva, que abrió la puerta a múltiples lecturas.

Para muchos hinchas, el silencio hacia el vestuario no es casualidad. La ausencia total de nombres propios refuerza la idea de tensiones internas, más aún considerando que su salida se dio en medio de cuestionamientos extradeportivos y una relación desgastada con el entorno del club.

Otros aficionados, en cambio, interpretaron el mensaje como un gesto de cuidado personal. Campos eligió cerrar su etapa conectándose solo con el personal del día a día, el único respaldo que, según esa lectura, se mantuvo firme hasta el final. Un adiós sobrio, sin confrontación directa, pero con señales claras.

El mensaje de despedida de Ángelo Campos. (Foto: Instagram)

Los números de Ángelo Campos en Alianza Lima 2025

En la temporada 2025 de la Liga 1, el portero Ángelo Campos atajó solo seis partidos sumando 540 minutos en total. Además, realizó 13 paradas, recibió 5 goles y tuvo una puntuación de 6.90 por parte de Sofascore.

Lo cierto es que la despedida de Ángelo Campos deja más preguntas que respuestas. Alianza Lima no solo pierde a un arquero tricampeón, sino que vuelve a quedar expuesto a rumores de fractura interna.

¿Cuántos años tiene Ángelo Campos?

El portero Ángelo Campos tiene 32 años, mide 1,81 m y acaba de dejar Alianza Lima por lo que busca equipo para la temporada 2026.

¿Cuánto vale actualmente Ángelo Campos?

Ángelo Campos vale actualmente 350 mil euros, según el último reporte oficial de Transfermarkt.

Datos claves

  • Ángelo Campos disputó solo seis partidos con Alianza Lima durante la temporada 2025 de la Liga 1.
  • El portero acumuló 540 minutos jugados y realizó un total de 13 paradas efectivas en la temporada 2025 de la Liga 1.
  • Durante el 2025 en la Liga 1, el arquero recibió 5 goles y obtuvo una calificación de 6.90.
aldo cadillo
Aldo Cadillo
