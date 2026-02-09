Golpe en Alianza Lima: los partidos que se perderá Guillermo Viscarra tras dura lesión

Antes del duelo frente a Comerciantes Unidos se confirmó la lesión de Guillermo Viscarra, que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante aproximadamente seis semanas y representa una ausencia importante para Alianza Lima.
Bajo ese contexto, ya se conocen los compromisos que no podrá disputar el arquero de la Selección de Bolivia, uno de las piezas clave del conjunto ‘blanquiazul’.
Estos son los partidos que se perderá Guillermo Viscarra
En caso de que Alianza Lima no logre la clasificación en la Copa Libertadores 2026, estos serían los encuentros que no podría disputar Guillermo Viscarra:
- Alianza Lima vs. 2 de Mayo (Copa Libertadores)
- Alianza Atlético vs. Alianza Lima
- Alianza Lima vs. Sport Boys
- UTC vs. Alianza Lima
- Alianza Lima vs. Melgar
- Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima
- Alianza Lima vs. Juan Pablo II
Sin embargo, en caso sí logre conseguir un cupo en la Fase 2 del torneo continental, estos serían los compromisos:
ver también
Pese al triunfo ante Comerciantes Unidos, los hinchas no están contentos con Pablo Guede: “Le queda grande”
- Alianza Lima vs. 2 de Mayo (Copa Libertadores)
- Alianza Atlético vs. Alianza Lima
- Alianza Lima vs. Sporting Cristal (Copa Libertadores)
- Alianza Lima vs. Sport Boys
- Sporting Cristal vs. Alianza Lima (Copa Libertadores)
- UTC vs. Alianza Lima
- Alianza Lima vs. Melgar
- Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima
- Alianza Lima vs. Juan Pablo II
Posible fecha de regreso a las canchas
De acuerdo a los plazos estimados, Guillermo Viscarra reaparecería hacia el cierre de marzo, justo a tiempo para disputar el clásico del fútbol peruano frente a Universitario de Deportes.
Sin embargo, el arquero boliviano no estaría disponible para ninguna serie de la Copa Libertadores, salvo que Alianza Lima consiga clasificar a la fase de grupos.
DATOS CLAVES
- Guillermo Viscarra sufrió un desgarro de segundo grado y será baja por seis semanas.
- El arquero boliviano se perderá la vuelta ante 2 de Mayo y el duelo con Sporting Cristal.
- Alejandro Duarte asumirá la titularidad en el arco de Alianza Lima durante la recuperación de Viscarra.