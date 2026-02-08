Pese al triunfo ante Comerciantes Unidos, los hinchas no están contentos con Pablo Guede: “Le queda grande”

Alianza Lima volvió a ganar en la Liga 1 frente a Comerciantes Unidos. El cuadro ‘Blanquiazul’ no logra convencer del todo hasta el momento, por esa razón los hinchas están apuntando contra Pablo Guede. El técnico argentino no ha demostrado hasta la fecha solvencia con su equipo. Más que todo, debido a que sus partidos los viene sufriendo más de la cuenta.

En las redes sociales más de un aficionado no ha dudado en dar a conocer su malestar por como está funcionando Alianza Lima. Club que debería pasar por encima a la gran mayoría de rivales, pero que no está consiguiendo hasta ahora tener tranquilidad para resolver los partidos. Algo que viene afectando la confianza tanto de los aficionados, como de los mismos jugadores en el campo.

Ya muchos están viendo que el entrenador argentino le está quedando grande el puesto de DT en Alianza Lima. Pues claro, no están viendo que sea un técnico que pueda hacer jugar mejor al equipo. Pese a que tiene jugadores de gran nombre, no es suficiente para que puedan marcar la diferencia en el campo.

Hinchas molestos con Guede (Foto: X).

Comerciantes Unidos fue un rival que los complicó bastante, por esa razón muchos ya están dudando. Sobre todo ahora que se viene un juego complejo por la Copa Libertadores ante el conjunto de 2 de Mayo, lo que podría llegar a significar un golpe de quiebre para el cuerpo técnico.

¿Qué dijo Pablo Guede en conferencia de prensa?

El DT habló con la prensa y una de las consultas es sobre el rendimiento, pues hubo cambios en el once titular. Sobre todo teniendo en cuenta lo que fue el juego contra 2 de Mayo en el que no les terminó de ir nada bien. Sacando una dura derrota.

ver también El ‘tapadito’ de Pablo Guede que convenció a los hinchas tras el Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos: “Mandó a callar”

“No tiene nada que ver. ¿Tu crees que por el resultado uno se equivoca en el planteamiento? No tengo problema en reconocer que me equivoco, no tengo problema pero le conté a un compañeros tuyo que con esos cambios cuando generamos casi 6 situaciones de gol en el primer tiempo porque sabíamos que los espacios iban a estar a la espalada y no tiene nada que ver con equivocarme o no, sino porque yo tengo que tratar de buscar la característica de futbolistas que yo creo que es mejor para cada partido. Fue ahí donde viene la equivocación mía, a veces me equivoco, a veces no me equivoco pero mayormente me equivoco”, explicó el DT.

