“Guerra avisada no mata gente”: Mr. Peet filtró la intención de Alianza Lima con el fichaje de Pablo Guede

Pablo Guede fue anunciado como nuevo entrenador de Alianza Lima y se esperan novedades en el equipo. Además de los refuerzos que llegarán de cara a la temporada 2026 y de posibles salidas, el argentino se caracteriza por ser un profesional que no acepta excusas y trabaja al 100% en la disciplina de su grupo. Es así que Peter Arévalo dio detalles del acuerdo que existe con la directiva.

Sabiendo que, durante la temporada 2025, Alianza Lima no cumplió con el objetivo de salir campeón y encima quedó Perú 4 en la tabla de posiciones tras caer en los playoffs de la Liga 1 ante Sporting Cristal, tampoco se pierde de vista algunas indisciplinas y escándalos que protagonizaron varios jugadores de la plantilla. Dicha situación generará que Pablo Guede ponga mano dura.

A raíz de este contexto es que el popular Mr. Peet, reconocido comunicador e hincha confeso de Alianza Lima, reveló que se establecieron medidas drásticas para erradicar los actos de indisciplina pensando en la próxima temporada. No habrán sorpresas al respecto, de lo contrario tendrán que darse las salidas correspondientes ya que está la premisa de no perder más tiempo.

Las reuniones con los jugadores de Alianza Lima ante el arribo de Pablo Guede

“Yo no creo que haya problemas. Ya el club se ha reunido con jugadores, un grupo selecto. Lo que menos quiere la institución es perder tiempo. Cuando venga Pablo Guede, ya los jugadores están avisados de lo que viene. El jugador que no cumpla el acuerdo al que ha llegado, tendrá que dejar la institución”; contó Mr. Peet durante la última edición del programa ‘Madrugol‘.

Siguiendo en esta misma línea, el comunicador deportivo señaló que las alertas están mandadas en Matute ya que de cara a la temporada 2026 no tienen pensado volver a equivocarse. “Por eso ya se dieron las reuniones con los jugadores. Guerra avisada no mata gente. Alianza, para esta próxima temporada, no tiene margen de error, ni a nivel dirigencial, ni a nivel de jugadores”.

¿Cuándo será la presentación oficial de Pablo Guede en Alianza Lima?

Se tiene estipulado que Pablo Guede llegue a territorio peruano el próximo martes 16 de diciembre y luego, de acuerdo a una reciente información por parte del periodista Gerson Cuba, el flamante estratega de Alianza Lima será presentado ese mismo día a las 15:00 hora local en la sala de prensa del Estadio Alejandro Villanueva. A partir de dicho momento empezará una nueva etapa en el barrio de Matute pensando en lo que será la temporada 2026.

