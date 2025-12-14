“No debería seguir” y “Regaló el partido”: las durísimas críticas a Paulo Autuori tras perder ante Cusco FC

Sporting Cristal cayó 2-0 frente a Cusco FC en la final de los playoffs de la Liga 1 2025. Con un resultado global negativo, los celestes no pudieron acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y deberán remar desde la Fase 2 del torneo continental, con lo que además representa una inyección económica mucho menor. Dicho esto, el nombre de Paulo Autuori no pasa desapercibido.

Fuente: Sporting Cristal.

Si bien en el pasado reciente muchos hinchas de Sporting Cristal destacaban la sabiduría, el liderazgo y sobre todo el replanteo de Paulo Autuori en partidos complicados, hoy parece que fue la excepción. Pidiendo incluso que pueda dar un paso al costado de cara a la siguiente temporada, todo indica que la estrategia utilizada en la ciudad imperial no fue la adecuada y así quedó en evidencia.

“Hay demasiados jugadores que no tienen el nivel, son dinero tirado al agua. Autuori tampoco debería seguir”, “Paulo Autuori regaló el partido en Cusco. Lo regaló”, “Sporting Cristal tuvo que esperar el 2-0 de Cusco FC para recién ponerse a jugar. Pésimo lo de Autuori” y “Poner a Otoya de titular en el partido más importante del año para Cristal es una demostración de incompetencia. Autuori no debe seguir un día más”; son comentarios de los hinchas celestes.

Fuente: ‘X’

Fuente: ‘X’

Fuente: ‘X’

Fuente: ‘X’

Los errores que cometió Paulo Autuori en el partido Cusco FC vs. Sporting Cristal

Entre las decisiones más llamativas que se dieron de Paulo Autuori para el partido de esta noche entre Cusco FC vs. Sporting Cristal por la final de los playoffs de la Liga 1 2025, las cuales por cierto incluso fueron mencionadas durante la transmisión de ‘L1 MAX‘, pudimos notar la línea defensiva del equipo. No se tenía muy claro sí estaban 3 o 4 jugadores en la última zona del campo de juego.

Esta situación generó que Cusco FC pueda tomarse diversas libertades en ataque, sobre todo con las llegadas tan peligrosas por las bandas de Iván Colman y Lucas Colitto. Luego, desperdiciar a Maxloren Castro como prácticamente un lateral izquierdo al estar más pendiente de defender que de atacar lo limitó en demasía, a tal punto de que no tuvo ninguna claridad para llegar al área rival.

Finalmente, y no por ello menos importante, la apuesta por la presencia de Diego Otoya en el partido más importante del año de Sporting Cristal. Un ‘9’ que jamás fue titular indiscutible y que pasó de ser tercer delantero en la temporada a comandar esta noche la ofensiva del equipo, sin duda alguna fue una elección bastante arriesgada de Paulo Autuori que claramente no le salió para nada.

Fuente: A Presión.

¿Paulo Autuori seguirá al mando de Sporting Cristal tras quedar como Perú 3 en la Liga 1 2025?

A pesar de la derrota de hoy frente a Cusco FC y quedar como Perú 3 en la clasificación de la Copa Libertadores 2026, Paulo Autuori se mantiene firme en el cargo de entrenador en Sporting Cristal. La directiva manifestó dicha postura desde hace varias semanas atrás y es muy probable que con el resultado negativo no vayan a cambiar de parecer. En conclusión, los hinchas celestes deberán seguir confiando en el trabajo del estratega brasileño de cara a la siguiente temporada.

