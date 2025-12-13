Alianza Lima ya tiene nuevo entrenador y el elegido para reemplazar a Néstor Gorosito es Pablo Guede, un técnico que llega con la misión de devolver la gloria a La Victoria. La contratación del argentino ha generado una gran expectativa entre los hinchas, quienes esperan que su llegada marque un antes y un después en la historia reciente del club.

Por eso es que el hincha de Alianza Lima se expresó por redes sociales y apuntó contra los episodios de indisciplina que han afectado al rendimiento del equipo en los últimos años. La presión sobre Pablo Guede es fuerte y los pedidos no se hicieron esperar, siendo uno de los más repetidos: “Tolerancia cero con las indisciplinas”.

Desde casos de llegadas tarde, el club ha sido noticia por situaciones extra deportivas que solo han empañado el esfuerzo en cancha. Por ello los aficionados consideran que, bajo la nueva dirección técnica, la disciplina debe ser la principal prioridad y la llegada de Pablo Guede es vista como la oportunidad perfecta para imponer una nueva era de responsabilidad y compromiso.

En resumen, Alianza Lima ha apostado por un técnico con experiencia y carácter, pero el hincha ya le ha dejado claro que lo único que piden es disciplina, compromiso y profesionalismo. Pablo Guede tendrá la oportunidad de escribir su propia historia en el club, pero si quiere ganarse el respeto de los seguidores, la primera lección será en el vestuario. No más indisciplinas y no más excusas.

El pedido del hincha de Alianza Lima al técnico Pablo Guede. (Foto: X)

¿Qué títulos ganó Pablo Guede?

Con experiencia en Argentina y Chile, Pablo Guede ha demostrado su capacidad para gestionar grupos con carácter y liderazgo, algo que los hinchas de Alianza Lima necesitan. En su paso por clubes como San Lorenzo y Colo Colo, ha sabido manejar a jugadores de renombre e incluso se alzó campeón con ambos equipos.

Ahora, con el respaldo de la hinchada, y una plantilla con hambre de títulos, Pablo Guede tiene la gran responsabilidad de enderezar el rumbo de un equipo que ha sufrido por fuera de la cancha. La consigna es clara: el club debe regresar a los primeros planos del fútbol peruano y sudamericano, pero para ello, la disciplina será clave.

Alianza Lima hizo oficial al técnico Pablo Guede. (Foto: Alianza Lima)

¿Hasta cuándo Alianza Lima fichó a Pablo Guede?

Alianza Lima llegó a un acuerdo con el técnico Pablo Guede y será su entrenador principal por toda la temporada 2026. Esto quiere decir que firmó por un año y tiene contrato hasta diciembre del 2026.

¿Cuánto dinero gana Pablo Guede?

El sueldo del técnico Pablo Guede ha sido variable a lo largo de su carrera y la última información que se tiene es que en Arabia ganaba 3 millones de dólares por temporada.

Datos claves

El nuevo entrenador de Alianza Lima es el argentino Pablo Guede, en reemplazo de Néstor Gorosito.

Pablo Guede ha ganado títulos como campeón dirigiendo a los clubes San Lorenzo y Colo Colo.

Los aficionados del club Alianza Lima demandan al técnico Pablo Guede una “tolerancia cero con las indisciplinas”.

