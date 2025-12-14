El jugador que los hinchas de Sporting Cristal no quieren ver más tras perder ante Cusco FC: “Causa calambre al ojo…”

La temporada en el Perú ha llegado a su final este fin de semana con el último juego del año. Sporting Cristal llegó con ventaja a este partido, pero no pudo mantenerse por encima en el marcador contra Cusco FC. Terminando de perder la contienda y con ello quedando como Perú 3, siendo un duro golpe para los hinchas que esperaban mucho más del plantel.

Entre los jugadores que han sido más cuestionados tenemos a Diego Otoya, quien en este juego le dieron la gran responsabilidad de ser titular. Una decisión que terminó pesando mucho, pues no llegó a ser un jugador útil en la cancha, siendo tratado por muchos hinchas como un elemento menos dentro del campo para los ‘celestes’.

Por lo general, la gran mayoría de hinchas lo que mencionan es que no debe de continuar en el club. Pero que a pesar de esto, le van a terminar de renovar el contrato debido a que tiene privilegios por la agencia a la que pertenece. Este es uno de los puntos que se ha hablado desde de la llegada de Joel Raffo, pues Innova y AGREF tienen una lucha de intereses que están perjudicando al cuadro del Rímac.

De hecho que en este caso, Paulo Autuori va a tener que poner mano dura para que el próximo pueda tener un mejor equipo. Pues esta campaña ha sido bastante decepcionante para los ‘celestes’, de los cuales se esperaba mucho más a lo largo del 2025.

Sporting Cristal a jugar la fase previa

Ahora Sporting Cristal va a tener un reto bastante importante en la Copa Libertadores que es afrontar la fase 2 de este certamen. En total recordemos que son 3 etapas las que deben superar los equipos para llegar a la fase de grupos del 2026. En este caso, el cuadro ‘celeste’ termina quedando como Perú 3 y por eso, solo necesita superar 2 fases.

Pero claro, por como viene jugando es difícil pensar que puedan llegar a superar esta etapa. El sorteo de esta fase se dará a conocer el próximo jueves 18 de diciembre. Acá se verá ante quién tendrá que enfrentarse en busca de seguir con vida en esta competencia internacional.

Datos Claves

Sporting Cristal perdió ante Cusco FC y clasificó como Perú 3 a la Copa.

Diego Otoya fue titular en el partido y recibió fuertes críticas de la hinchada.

El sorteo de la fase 2 de la Libertadores será el próximo 18 de diciembre.

