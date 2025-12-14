Así jugarán Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC en la Copa Libertadores 2026: posibles rivales y fechas

La Copa Libertadores ya conoce a los equipos peruanos que estarán disputando el torneo el próximo año. En este caso, el orden ya está establecido que era lo único que faltaba terminar de develar. Por lo que se espera que se pueda dar un buen rendimiento de estos cuatro equipos, para que se tenga la mayor cantidad en la fase de grupos.

En este caso, los dos que estarán en la fase de grupos de forma confirmada son Universitario de Deportes y Cusco FC. Por otro lado, el cuadro de Sporting Cristal jugará desde la fase 2, mientras que Alianza Lima lo hará en la fase 1. Así que van a tener que ganarlo todo para lograr su clasificación.

Alianza Lima en la fase 1

Como ocurrió este 2025, Alianza Lima será el primer equipo en afrontar la Copa Libertadores. En este caso comenzará con la fase 1 de 3 en total antes de llegar a la fase de grupos. El sorteo se hará efectivo el próximo 18 de diciembre, en donde conocerá su primer rival, pero la fecha tentativa para que juegue esta etapa está entre el 3–5 de febrero la ida y el 10–12 de febrero la vuelta.

Jugadores de Alianza Lima (Foto: Liga 1).

Posibles rivales de Alianza Lima:

Juventud Las Piedras (Uruguay)

Deportivo Táchira (Venezuela)

The Strongest u otro club si Bolívar o The Strongest ganan Copa Bolivia (Bolivia)

Liga de Quito o Universidad Católica (Ecuador)

2 de Mayo (Paraguay)

Sporting Cristal en la fase 2

Por el lado de los rimenses terminarán jugando la fase previa y en este caso les tocó la fase 2. No va a ser nada fácil, pero al igual que Alianza Lima conocerán a su rival el 18 de diciembre. Por su lado, van a terminar jugando la ida desde el 17–19 de febrero, mientras que la vuelta será entre el 24–26 del mismo mes.

Plantel de Sporting Cristal (Liga 1).

Posibles rivales de Sporting Cristal:

Los Ganadores de los 3 cruces de fase 1 y…

Argentinos Juniors (Argentina)

Botafogo/Sao Paulo (Brasil)

Bahía (Brasil)

Huachipato (Chile)

O’Higgins (Chile)

Tolima/Atlético Nacional (Colombia)

Medellín (Colombia)

The Strongest o campeón de Copa Bolivia (Bolivia)

Liga de Quito/Barcelona SC/Universidad Católica (Ecuador)

Guaraní (Paraguay)

Liverpool (Uruguay)

Carabobo (Venezuela)

Universitario y Cusco FC en la fase de grupos

Los dos equipos que están fijos en la fase de grupos son Universitario de Deportes y Cusco FC. En este caso, estos equipos no tendrán que disputar ninguna fase previa y esperan que se conozca los 32 clasificados para disputar el certamen internacional. Su primer partido sería en entre el 7–9 de abril. Mientras que el sorteo se efectuará el 18 de marzo.

Plantel de Universitario de Deportes (Foto: Universitario).

Jugadores de Cusco FC abrazados (Foto: Cusco FC).

Posibles rivales de Universitario y Cusco FC:

Argentina: Lanús, Platense, Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia, Rosario Central y Boca Juniors

Bolivia: Always Ready y Bolívar

Brasil: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense y Campeón de Copa Brasil o Botafogo

Chile: Coquimbo Unido y Universidad Católica

Colombia: Independiente Santa Fe y Junior/Tolima

Ecuador: Independiente del Valle y Liga de Quito/FC Barcelona

Paraguay: Cerro Porteño y Libertad

Uruguay: Nacional y Peñarol

Venezuela: Universidad Central y Deportivo La Guaira

