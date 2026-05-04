Los 2 titulares con Néstor Gorosito que hoy comen banca con Pablo Guede

Alianza Lima ha cambiado mucho de lo que fue el equipo del año pasado con el que tiene actualmente Pablo Guede. El entrenador argentino ha hecho que se vea totalmente diferente el plantel y en el once titular se puede ver. Sobre todo en la posición en la cual están hoy en la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

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El año pasado Néstor Gorosito tenía un equipo titular que se conocía a la perfección, tan solo se movían jugadores por lesiones. Kevin Quevedo y Guillermo Viscarra siempre eran titulares, pero hoy la historia es diferente. Ambos perdieron la titularidad y no se sabe si es que la volverán a tener en lo que resta del certamen.

Kevin Quevedo saludando (Foto: Alianza Lima).

¿Por qué no juegan Kevin Quevedo y Guillermo Viscarra?

Para comenzar hay que hablar de la situación de Kevin Quevedo, quien claro no comenzó el año nada bien. Una lesión en la pretemporada hizo que no pueda hacer los trabajos a la par de sus compañeros. Esto hizo que perdiera protagonismo inicial, cosa que tampoco lo ayudó a la hora de jugar los partidos.

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Su falta de ritmo le costó mucho y con una gran competencia fue que terminó perdiendo la titularidad. Hoy no juega hace cuatro fechas de forma consecutivas, está en el banco, pero Guede no lo usa. Esto queda demostrado que su nivel no es el mejor y que ante tantos rivales por vencer, está perdiendo lugar.

Guillermo Viscarra atajando (Foto: Alianza Lima).

En el caso de Guillermo Viscarra es muy parecido, una lesión a inicio de año le jugó mal. A esto hay que agregar que Alejandro Duarte tuvo grandes partidos, siendo sólido en el arco, lo cual ha hecho que se mantenga como titular. Por ahora no se ve que lo vayan a cambiar.

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Hasta el momento el boliviano solo ha podido tapar en 2 encuentros en lo que va del año. Ahora, al ser extranjero termina siendo complicado que se le pueda mantener en el club sin jugar. Así que habrá que ver que decisión se tomará a final de año con él.

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