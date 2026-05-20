Pese al empate ante Nacional, jugador de Universitario es liquidado por los hinchas: “Un dolor de ojos”

Universitario de Deportes empató 0-0 ante Nacional, pero hinchas terminaron molestos con un jugador por no rendir a la altura.

Universitario de Deportes logró un importante empate en condición de visitante frente a Nacional por la Copa Libertadores. Este es un gran resultado teniendo en cuenta que todavía siguen con chances reales de acceder a la siguiente etapa de la Copa. No obstante, un jugador de la ‘U’ terminó siendo duramente criticado en las redes sociales.

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Hablamos de Alex Valera, futbolista que volvió al once titular, pero que su rendimiento no fue el esperado. A lo largo de la contienda se notó bastante impreciso con el balón. Terminando por desperdiciar muchos balones que le llegaron en posición de ataque.

Críticas a Alex Valera (Foto: X).

El atacante en este encuentro tuvo muchos problemas para poder ser un referente. No estuvo fino para pedir el balón, menos para conseguir generar oportunidades a sus compañeros. Lo cual generó que se llene de críticas las redes sociales de los hinchas. Los cuales no están nada contentos con su partido.

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Por otro lado, Sekou Gassama volvió a jugar e impresionó a los hinchas. Tanto así que en las redes todos terminaron ovacionando al africano. Mencionando que hizo más que el mismo Alex Valera en el tiempo que estuvo en la cancha. Así que probablemente el senegalés pueda tener más minutos en las fechas que vienen gracias a como ingresó.

Hinchas felices con Gassama (Foto: X).

Los números de Alex Valera ante Nacional

Alex Valera jugó los 90 minutos, pero terminó saliendo de la cancha en los descuentos por Sekou Gassama. Pese a no estar en un buen nivel, Héctor Cúper decidió confiar en él.

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Ya si hablamos de lo que hizo en la cancha, pues tan solo tuvo 2 remates en el partido, uno fue a portería, mientras que el otro terminó bloqueado. En pases tuvo 27 en total, acertando 19 de ellos. Esto nos deja con un 70% de efectividad a la hora de tocar el balón. Sin mencionar que tuvo un pase clave en el partido.

Por otro lado, consiguió hacer 1 regate a lo largo del partido, también 49 toques de balón y 20 posesiones de balón. A nivel defensivo ganó 3 duelos en el piso de 4, mientras que en el aire fueron 2 de 3. Por último, interceptó 1 balón y tuvo 1 despeje.

Datos Claves

El atacante Alex Valera arrancó de titular en el empate de Universitario ante Nacional.

arrancó de titular en el empate de Universitario ante Nacional. El delantero peruano sumó 19 pases acertados de 27 posibles durante el encuentro.

de 27 posibles durante el encuentro. El senegalés Sekou Gassama ingresó al campo reemplazando a Valera en los descuentos.