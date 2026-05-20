El portero boliviano Guillermo Viscarra estaría evaluando seriamente dejar Alianza Lima de cara al próximo Torneo Clausura. Su salida se viene cocinando a fuego lento debido al rol secundario que ha tomado en el plantel blanquiazul durante el presente año.
Según informó el Diario Líbero en su edición impresa, el guardameta no se encuentra nada cómodo con su situación actual en el club. El popular “Billy” ha visto reducido su protagonismo drásticamente en los últimos meses tras perder el puesto de titular frente a Alejandro Duarte.
Esta falta de continuidad en el Torneo Apertura ha colmado la paciencia del arquero de la selección de Bolivia, quien busca regularidad competitiva. El panorama en el arco íntimo parece difícil de cambiar, lo que obliga al futbolista a buscar nuevos horizontes profesionales muy pronto.
El motivo de la incomodidad de Guillermo Viscarra en Alianza Lima
El principal detonante de esta situación es la fuerte competencia interna que se vive en el arco del cuadro de La Victoria. Tras un inicio de temporada disputado, Alejandro Duarte logró consolidarse como el guardameta principal del esquema íntimo.
Esta decisión técnica ha dejado a Viscarra con muy pocos minutos de juego en lo que va del Torneo Apertura. Al ser el portero titular de la selección de Bolivia, la inactividad actual pone en riesgo su ritmo de competencia a nivel internacional.
Las ofertas para dejar Matute antes del Torneo Clausura
Ante este escenario gris en La Victoria, diversos clubes ya han enviado propuestas formales para contar con los servicios del arquero altiplánico. Estas instituciones buscan potenciar sus planteles con la jerarquía y experiencia que posee el guardameta bajo los tres palos.
Sin embargo, Viscarra ha tomado la firme decisión de analizar su futuro profesional una vez que finalice el primer campeonato del año. El guardameta prefiere mantener la concentración con el cuadro íntimo hasta que se baje el telón de la primera mitad de la temporada liguera.
¿Cuándo se definirá el futuro de Guillermo Viscarra?
Recién con el Torneo Apertura finalizado, el entorno del arquero empezará a escuchar y evaluar detalladamente cada una de las ofertas formales. El objetivo principal es sellar su desvinculación del cuadro victoriano antes del pitazo inicial del Torneo Clausura.
Cabe señalar que el contrato que vincula a Guillermo Viscarra con Alianza Lima finaliza formalmente al término de la presente temporada. Esta condición contractual obliga a la directiva blanquiazul a negociar una salida inmediata si no quieren que el jugador se marche gratis más adelante.
DATOS CLAVE
