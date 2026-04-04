Pablo Guede tomó decisiones importantes con respecto al once titular de Alianza Lima para el clásico ante Universitario. Dos figuras quedaron fuera de la convocatoria para el partido, mientras que uno de los referentes del plantel va al banco de suplentes.

Publicidad

Pedro Aquino y Federico Girotti integran las bajas de la convocatoria de Alianza Lima para el clásico. Se suman a nombres propios como Jean Pierre Archimbaud, D’Alessandro Montenegro y Josué Estrada que tampoco están en la lista informada por Pablo Guede.

En tanto, en la alineación titular, no ataja Guillermo Viscarra, quien volvió de su presentación con la Selección de Bolivia en el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026. Está en buenas condiciones al haber atajado como titular ante Surinam e Irak, pero no estará desde el arranque en el clásico.

¿Por qué Pedro Aquino y Federico Girotti no fueron convocados para Universitario vs. Alianza Lima?

Las ausencias de Pedro Aquino y Federico Girotti son las más destacadas en la lista de convocados de Alianza Lima para el clásico ante Universitario. Ambas bajas se deberían a decisiones técnicas del entrenador Pablo Guede.

Publicidad

Pedro Aquino, durante el amistoso con Inter Miami a principios de año.

En el caso de Pedro Aquino, suma su tercera ausencia en una convocatoria con el conjunto blanquiazul, ya que no estuvo ante Deportivo Garcilaso ni Juan Pablo II College. Sólo suma cuatro minutos jugados en toda la temporada, los cuales los jugó ante FBC Melgar en la fecha 6 de Torneo Apertura 2026.

Lo de Federico Girotti es una gran sorpresa, ya que es su primer partido en el que no fue convocado y no presenta lesión. En los últimos dos partidos, se quedó en el banco de suplentes sin ingresar, por lo que ahora, fue borrado directamente. Esto se debe a que Paolo Guerrero es el titular con Guede y Luis Ramos su inmediato reemplazo.

Publicidad

¿Por qué no ataja Guillermo Viscarra en el clásico Universitario vs. Alianza Lima?

Guillermo Viscarra fue convocado por Pablo Guede, pero la decisión desde hace algunos días es que el arquero titular sea Alejandro Duarte. Según el periodista Kevin Pacheco en L1MAX, el comando técnico ‘íntimo’ considera que “no hay una gran diferencia” entre un arquero y el otro.

De todas maneras, la vuelta de Viscarra es una buena noticia. Tras una lesión importante, volvió a atajar y lo hizo de buena manera con la Selección de Bolivia. Lamentablemente, no pudo lograr la clasificación al Mundial 2026, ya que ese lugar fue para Irak tras vencer a ‘La Verde’ por 2-1 en Monterrey, México.

La posible alineación de Alianza Lima para enfrentar a Universitario

Con estas ausencias, el once titular que pondría Pablo Guede en el clásico tendría a Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez; Jesús Castillo o Fernando Gaibor; Kevin Quevedo, Jairo Vélez, Eryc Castillo; y Paolo Guerrero.

Publicidad

Datos claves