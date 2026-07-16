Luis Advíncula podría dejar ahora mismo Alianza Lima para jugar en un equipo campeón internacional

Una transferencia inesperada podría remecer el fútbol peruano en las próximas horas con un movimiento de primer nivel en Sudamérica. Luis Advíncula, actual baluarte de Alianza Lima, se encuentra en la órbita de un gigante del continente que urge de un refuerzo con jerarquía inmediata para su banda derecha.

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La directiva de este histórico club busca aprovechar la ventana de transferencias para cubrir una sensible baja de último minuto en su plantilla. Con 36 años, la experiencia internacional del defensor blanquiazul encaja a la perfección en los ambiciosos planes del cuadro extranjero para lo que resta de la temporada.

Alianza Lima podría salir de Alianza Lima ahora. (Foto: X).

¿Qué club campeón internacional ficharía a Luis Advíncula?

El club interesado en concretar el fichaje del lateral es LDU Quito de Ecuador, una institución de enorme prestigio que presume en sus vitrinas de títulos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Según reveló la periodista Johanna Calderón, el conjunto albo ya preguntó de manera formal por las condiciones de la ficha del jugador para intentar sumarlo a sus filas a la brevedad.

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La necesidad de incorporar a Luis Advíncula responde directamente a la grave lesión de José ‘Choclo’ Quintero, referente y capitán del equipo ecuatoriano. El carrilero derecho sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior que requirió intervención quirúrgica, lo que le impedirá jugar durante todo el resto de la temporada.

La salida de Luis Advíncula de Alianza Lima no es fácil

A pesar del fuerte interés del equipo ecuatoriano, la operación no se proyecta nada sencilla para las pretensiones de la escuadra alba debido a factores económicos y contractuales. El experimentado futbolista de 36 años mantiene un vínculo activo con la institución íntima, lo que obligaría a Liga de Quito a negociar directamente una compra o un préstamo de alto valor.

Por ahora, se trata de un sondeo inicial clave para conocer la viabilidad de la transferencia y no se ha presentado una oferta formal en las oficinas del club blanquiazul. Las próximas semanas serán determinantes para saber si Luis Advíncula decide asumir este exigente desafío en la altura de Quito o si prefiere cumplir su contrato con Alianza Lima.

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