Alianza Lima tiene cerrado a refuerzo de último momento para el comienzo del Torneo Clausura 2026

Alianza Lima cuenta con una oportunidad de lujo para poder fichar a este jugador. Quien será clave, para poder ganar el Torneo Clausura 2026.

El inicio del Torneo Clausura 2026 obligó a Alianza Lima a moverse con extrema rapidez en el mercado de fichajes para asegurar su primera incorporación. Ante la urgencia de rearmar la línea defensiva, la directiva blanquiazul aceleró las gestiones para cerrar un acuerdo clave que reforzará de inmediato el esquema de juego en Matute.

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Alianza Lima tiene listo su nuevo refuerzo

De acuerdo con la información revelada en exclusiva por el periodista Gerson Cuba, el club íntimo alcanzó un acuerdo definitivo con el defensor nacional Jhair Soto. El zaguero, de gran regularidad en el campeonato local, se convertirá de esta manera en el primer refuerzo oficial del cuadro victoriano.

Jhair Soto jugará en Alianza Lima. (Foto: X).

La operación se cerrará de manera formal en los próximos días mediante el pago de la cláusula de salida correspondiente a su club de origen, ADT de Tarma. El jugador ya se alista para viajar a la capital y ponerse bajo las órdenes del comando técnico blanquiazul.

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El reemplazo de emergencia tras la lesión de Renzo Garcés

La llegada de Soto no es una incorporación casual, sino una respuesta inmediata ante la emergencia sufrida en la zaga central. La sensible baja por lesión del defensor titular Renzo Garcés encendió las alarmas en Matute y obligó a la dirigencia a buscar un reemplazo de garantías en tiempo récord.

Según detalló Gerson Cuba, Jhair Soto ya se encontraba en la órbita de Alianza Lima desde la temporada pasada gracias a su gran proyección. Sin embargo, el infortunio físico de Garcés aceleró drásticamente las gestiones para asegurar su fichaje antes del arranque del Clausura.

Con esta incorporación, el cuerpo técnico íntimo de Pablo Guede, busca mitigar el impacto de perder a uno de sus hombres de confianza en la retaguardia. Soto llega con el gran desafío de ganarse un lugar en el once inicial y mantener la competitividad del bloque defensivo.

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¿De qué juega Jhair Soto y qué le aportará al cuadro íntimo?

El futbolista de 23 años destaca principalmente por su orden táctico en la posición de defensa central. Su perfil diestro, sumado a un destacado juego aéreo y su capacidad para ganar duelos individuales, lo convirtieron en una de las figuras defensivas de la Liga 1.

Además de su rol natural como zaguero, Soto cuenta con una polivalencia muy valorada al desempeñarse también como lateral derecho. Esta polivalencia le brindará al comando técnico una variante clave para replantear partidos o cubrir ausencias en la banda.

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Otro factor fundamental en su fichaje es que viene con un ritmo de competencia óptimo y adaptado a las exigencias de la altura gracias a su paso por Tarma. Esto le permitirá integrarse de inmediato a los entrenamientos en Matute sin la necesidad de un periodo prolongado de aclimatación física.

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