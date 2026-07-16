Héctor Cúper tomó una decisión radical sobre Gianluca Lapadula en Universitario de Deportes

Gianluca Lapadula es el tema ahora, en Universitario de Deportes. Héctor Cúper tomó una decisión radical sobre el flamante refuerzo merengue.

La expectativa por ver el debut de Gianluca Lapadula con la camiseta de Universitario de Deportes tendrá que esperar un poco más. El técnico merengue, Héctor Cúper, sorprendió a todos al confirmar que el delantero ítalo-peruano no arrancará en el próximo partido contra ADT de Tarma en la Liga 1.

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El estratega argentino fue directo al señalar que “el Bambino” todavía no se encuentra en su mejor forma física para afrontar la exigencia de los 90 minutos. Esta decisión ha generado un fuerte impacto en el pueblo crema, que esperaba ver a su flamante fichaje estrella en el once inicial desde el primer minuto.

Gianluca Lapadula posando en la camiseta de Universitario. (Foto: X).

¿Por qué Gianluca Lapadula no jugará contra ADT Tarma?

La razón principal pasa estrictamente por una decisión técnica basada en el rendimiento físico del atacante. Según las declaraciones de Cúper recogidas por diversos medios locales, el cuerpo técnico prioriza la salud del jugador antes que apresurar su estreno en el torneo local.

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“Gianluca Lapadula no está al cien por ciento. Yo valoro quién está mejor, y ese va a jugar”, sentenció de forma tajante el experimentado entrenador de la ‘U’ en conferencia de prensa.

Aunque el DT admitió haber ensayado variantes tácticas con dos delanteros en los entrenamientos, también dejó claro que no arriesgará el equilibrio del equipo. Esto abre las puertas para que otros atacantes del plantel sigan sumando minutos en el esquema titular frente al cuadro tarmeño.

El esquema táctico de Universitario sin Lapadula

La ausencia de Lapadula en el once titular obliga a Héctor Cúper a replantear su estrategia para la altura de Tarma. El técnico ya trabaja en variantes colectivas que permitan mantener el peso ofensivo de Universitario de Deportes sin depender de su fichaje estrella.

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Se espera que el delantero sume minutos en la segunda mitad del encuentro, dependiendo de cómo se desarrolle el trámite del partido ante ADT. Los hinchas merengues tendrán que armarse de paciencia para ver la mejor versión de Lapadula completamente adaptado al ritmo de la Liga 1.

DATOS CLAVE

Gianluca Lapadula no arrancará como titular en el partido contra ADT de Tarma.

Héctor Cúper confirmó que el delantero no está al cien por ciento físicamente.

Universitario de Deportes espera que el atacante sume minutos en la segunda mitad.