El propio volante brasileño tomó la decisión y se despidió en redes sociales. Los hinchas lo tomaron a mal y apuntaron contra Uribe y Raffo.

Gustavo Cazonatti dejó de ser jugador de Sporting Cristal tras completarse su transferencia al Mirassol de Brasil. El propio club ‘celeste’ hizo oficial el anuncio, mientras que el futbolista dejó un mensaje donde explicó las razones de su salida. La noticia no cayó bien en el hincha.

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Este jueves 16 de julio se confirmó lo que venía siendo un rumor: la salida de Gustavo Cazonatti. Luego de dos años y medio, le puso punto final a su ciclo en Sporting Cristal. Ahora, se va a su país para jugar en el Brasileirao, aunque no tendrá una tarea sencilla con Mirassol, ya que pelea por no descender.

El cuadro del Rímac comunicó así la transferencia de Cazonatti: “El Club Sporting Cristal confirma el acuerdo con el club Mirassol de Brasil por la transferencia definitiva del futbolista Gustavo Cazonatti. Este acuerdo, además, le permite a nuestra institución conservar una participación en un futuro traspaso del jugador”.

El comunicado de Sporting Cristal sobre la salida de Gustavo Cazonatti (Oficial).

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“Agradecemos a Gustavo por todo el compromiso y esfuerzo en estos 2 años y medio con nuestra institución, y le deseamos los mejores éxitos en su nuevo reto profesional. ¡Gracias por todo, ‘Cazo’!”, indicó la institución ‘cervecera’.

El mensaje de Gustavo Cazonatti tras confirmarse su salida de Sporting Cristal

El futbolista brasileño de 30 años, por su parte, dejó un mensaje grabado para los hinchas de Sporting Cristal. El club lo publicó pocos minutos después del comunicado confirmando su traspaso a Mirassol.

Esto dijo Gustavo Cazonatti sobre su salida, explicando los motivos y agradeciendo a hinchas y directivos:

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“Hola familia celeste, tengo sentimientos encontrados porque hoy me toca despedirme. Ha sido una decisión muy difícil por diversas razones y también temas personales, hoy me toca partir a otro lado. Primero quiero agradecer a todos mis compañeros por todos los momentos que hemos vivido juntos. A todo el staff porque siempre me trataron con mucho cariño. También quiero agradecer a los dirigentes porque siempre me trataron con mucho respeto, y especialmente a todos los hinchas por todo el cariño incondicional. Sporting Cristal es mi casa y sé que un día nos volveremos a encontrar. ¡Fuerza Cristal!” Gustavo Cazonatti, tras su salida de Sporting Cristal

Gustavo Cazonatti deja un saludo de despedida para toda la hinchada celeste.



¡Muchos éxitos, Cazo!#FuerzaCristal pic.twitter.com/BT28cENSe7 — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) July 17, 2026

Hinchas de Sporting Cristal estallan contra la directiva por la salida de Gustavo Cazonatti

Las publicaciones que hizo Sporting Cristal en sus redes sociales se inundaron de comentarios de hinchas en contra de esta transferencia. Muchos agradecieron a Gustavo Cazonatti por su entrega y su trabajo en el club, pero cuestionaron a la directiva por su traspaso y por hacerlo, sobre todo, a falta de un día para el inicio del Torneo Clausura 2026.

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Tanto en X como en Instagram, los comentarios apuntaron contra directivos como el director general de fútbol, Julio César Uribe, o el presidente Joel Raffo. “Ineptos” y “dirigencia mediocre” han sido uno de los cuestionamientos.

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Por su parte, se ha cuestionado que, con la salida del brasileño, no quedan volantes de marca, ya que anteriormente, se había ido Jesús Pretell. También se ha criticado que Felipe Vizeu continúe en el club y sea Cazonatti el que se vaya.

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