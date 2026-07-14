Advíncula y su promesa con Alianza Lima: “me quiero centrar en el fútbol”

Luis Advíncula reveló el motivo por el que no estuvo al 100% en Alianza Lima y ahora promete enfocarse para jugar bien.

Luis Advíncula no fue el jugador que todos esperaban al llegar a Alianza Lima. El ‘Rayo’ no mostró un gran nivel como se podría esperar en Boca Juniors. Se le vio por momentos mal, pero ya se reveló que fue lo que pasó con él y lo que hará para poder mejorar.

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En la Sustancia el lateral nacional confesó que no ha estado tan bien en su nivel. Por lo que esperar poder mejorar, ya que no está contento con él mismo en este preciso momento.

“Usted sabe cómo soy yo, sabe que siempre soy mi primer autocrítico. Este primer torneo creo que fui importante de otra manera, no de la manera que yo realmente quería, que es dentro del campo“, explicó.

“Siento que tuve partidos regulares. Creo que en este segundo campeonato me tengo que centrar en lo que realmente me tengo que centrar. El primer campeonato me centré en otras cosas, otro tipo de problemas que pasaban, y casi siempre eso recae en los más grandes, no en los más chicos“, detalló.

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Pero ahora hace una promesa, pues quiere centrarse bien para romperla y lograr ser campeones: “En estos meses me quiero centrar en el fútbol y a ayudar a Alianza a conseguir el objetivo dentro del campo“, puntualizó.

Los números de Luis Advíncula en Alianza Lima

El primer semestre que tuvo el ‘Rayo’ no terminó de ser el mejor, esto debido a que no se vio a su mejor versión. Haciendo el recorrido por banda, siendo impenetrable en defensa, así como también un líder dentro de la cancha.

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Este año Luis Advíncula disputó un total de 17 partidos con la camiseta de Alianza Lima. Hizo un gol, dio una asistencia en 1452 minutos dentro de la cancha. Siendo un jugador titular, pero que no logró estar al nivel esperado.

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