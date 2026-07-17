Partidos HOY del Mundial 2026, viernes 17 de julio: quiénes juegan, horarios y dónde ver por TV y streaming online

El Mundial 2026 entra en etapa de definición. Luego de las semifinales, toca esperar para que se jueguen los últimos dos partidos del torneo.

El Mundial 2026 entra en etapa definitoria. Han pasado las semifinales del certamen donde Francia, España, Inglaterra y Argentina han sido protagonistas. Ahora, le quedan sólo dos partidos al torneo para su finalización. Pero, para este viernes 17 de julio, no hay encuentros.

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Luego de las victorias de España y Argentina, ante Francia e Inglaterra, respectivamente, se han confirmados los equipos que protagonizan los duelos por el tercer puesto y la final de la Copa del Mundo. Pero, estos partidos recién se jugarán durante el fin de semana.

¿Por qué no hay partidos este viernes? La realidad es que, conforme van pasando las rondas, hay menos cantidad de encuentros. Los futbolistas, a su vez, necesitan de algunos días de descanso para disputar las fases más importantes de la Copa del Mundo.

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se juega este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey-New York. El horario de este partido está estipulado para las 15:00 horas local (14:00 horas de Lima, Perú).

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¿Cuándo se juega el partido por el tercer puesto en el Mundial 2026?

El partido por el tercer puesto en el Mundial 2026 se disputa este sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium, de Miami. El horario del encuentro está programado para las 17:00 horas local (16:00 horas de Lima, Perú).

Cuadro completo del Mundial 2026

Partidos restantes del Mundial 2026: horarios y TV

Tercer puesto: Francia vs. Inglaterra

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, Estados Unidos

Perú: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ .

. Argentina: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+. Colombia: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+. Chile: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+. Uruguay: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Ecuador: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido.

16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido. México: 15:00 horas | ViX Premium.

15:00 horas | ViX Premium. Estados Unidos: 17:00 (ET) / 14:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Universo.

17:00 (ET) / 14:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Universo. España: 23:00 | DAZN España, DAZN Mundial, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1

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Final: España vs. Argentina

Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium .

. Argentina: 16:00 horas | Telefe, TV Pública, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

16:00 horas | Telefe, TV Pública, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+ Premium.

14:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+ Premium. Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Uruguay: 16:00 horas | Canal 5, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

16:00 horas | Canal 5, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. México: 13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TV Azteca Deportes Network, TUDN, ViX Premium.

13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TV Azteca Deportes Network, TUDN, ViX Premium. Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Universo.

15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Universo. España: 21:00 | DAZN España, DAZN Mundial, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1

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