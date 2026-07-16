Perú enfrentaría a cuatro selecciones que fueron figuras del Mundial 2026 en la próxima fecha FIFA

El combinado nacional está cerca de cerrar un amistoso ante una selección que llegó a octavos del Mundial 2026.

Con el Mundial 2026 entrando en su recta final, las selecciones ya empiezan a proyectar el calendario de competencias que afrontarán en la segunda parte del año.

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En ese contexto, la Selección Peruana busca seguir elevando su nivel con amistosos de alta exigencia y ya puso la mira en uno de los equipos que viene siendo protagonista en la presente Copa del Mundo.

Perú enfrentaría a cuatro selecciones que fueron figuras del Mundial 2026

Semanas atrás trascendió que la ‘Bicolor’ alcanzó acuerdos de palabra para disputar varios amistosos durante septiembre y octubre. Los rivales serían Estados Unidos, México y Canadá, las tres selecciones anfitrionas de la reciente Copa del Mundo.

Aunque la Federación Peruana de Fútbol (FPF) todavía no oficializa estos encuentros, trascendió que ya existen gestiones para sumar un cuarto amistoso ante una de las selecciones que mejor rendimiento mostró en el Mundial 2026 y que quedó eliminada en una definición por penales.

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El rival sería Colombia. De acuerdo con el periodista Kevin Pacheco, el combinado ‘cafetero’ enfrentaría a Perú durante la fecha FIFA de agosto y septiembre, con Estados Unidos como posible sede del encuentro.

La Selección Peruana 🇵🇪 está muy cerca de cerrar un amistoso frente a la Selección Colombiana 🇨🇴 para la fecha FIFA de agosto y septiembre en EEUU.



Como se adelantó, también hay un acuerdo verbal para jugar ante México 🇲🇽, Canadá 🇨🇦 y Estados Unidos 🇺🇸 en la misma ventana. pic.twitter.com/3dxTH6yMVH — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) July 16, 2026

Los amistosos de Perú al mando de Mano Menezes

Mientras se espera la confirmación de esos compromisos, Perú ya disputó amistosos ante Senegal, Honduras, España y Haití desde la llegada de Mano Menezes, quien tomó las riendas de la selección a inicios de este año.

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DATOS CLAVES

La Selección Peruana de fútbol planifica disputar un amistoso contra Colombia en Estados Unidos.

El entrenador brasileño Mano Menezes asumió la dirección técnica de Perú este año.

Perú tiene acuerdos verbales para enfrentar a Canadá, México y Estados Unidos en amistosos.