Tras su salida de Alianza Lima, Pedro Aquino rescindió con Santos Laguna y su futuro es incierto

Al no contar para el DT de Santos Laguna, Aquino alcanzó un acuerdo y se va de México. Tuvo un mal semestre en Alianza Lima. Hay incertidumbre sobre su próximo club.

Pedro Aquino no es más jugador de Santos Laguna. Le rescindieron su contrato, que culminaba en agosto de 2027. Por lo tanto, ‘La Roca’ ya es agente libre y sólo resta que se haga oficial el anuncio, adelantado por el periodista César Luis Merlo. Cabe recordar que, desde mitad de 2025, hasta el 30 de junio, jugó en Alianza Lima.

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De acuerdo a la información de Merlo, Aquino ya firmó su rescisión de contrato. Por ende, es libre de negociar con cualquier club que lo pretenda. No obstante, su situación es incierta, ya que no ha tenido continuidad durante sus últimos meses con Alianza Lima.

Pedro Aquino rescindió con Santos Laguna (X @CLMerlo).

Según precisó Infobae, el volante central no iba a ser tenido en cuenta por el nuevo entrenador de Santos, Renato Paiva. Así, se negoció la rescisión para continuar con la planificación de la plantilla y evitar que el peruano ocupe un cupo de extranjeros.

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La falta de continuidad de Pedro Aquino en Alianza Lima y su estado físico

La situación de Pedro Aquino en el último año ha sido difícil. Sorprendió su cesión a Alianza Lima a mitad de 2025. El conjunto blanquiazul lo buscó para suplir la salida de Erick Noriega al Gremio de Brasil. Con ‘La Roca’ tuvieron cubierta la posición.

Sin embargo, la estancia de Aquino en La Victoria ha tenido sus dificultades. Sus problema de rodilla le han impedido tener continuidad. En el primer semestre, jugó algunos partidos y hasta vio portería en el equipo de Néstor Gorosito. Se pensaba que para el inicio de 2026, con una buena pretemporada, mejoraría, pero no fue el caso.

Con la llegada de Pablo Guede y el pedido de fichaje de Esteban Pavez, además de contar con otros futbolistas en la posición, ‘La Roca’ perdió terreno y quedó hasta casi fuera de la consideración. Apenas sumó minutos en la goleada ante FBC Melgar.

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Pedro Aquino, en su etapa en Alianza Lima (Instagram @pedroaquinos95).

Sobre la parte final del primer semestre, anunció su salida de Alianza Lima con una publicación en Instagram. “El último baile. El último entrenamiento. Siempre alegre. Gracias por todo, Alianza Lima“, escribió junto a una foto con el trofeo del Apertura.

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Las estadísticas de Pedro Aquino en Santos Laguna y Alianza Lima

Pedro Aquino se despide de Santos Laguna, club al que llegó a mitad de 2023 proveniente del América. Los problemas físicos le han impedido tener continuidad y apenas pudo disputar 40 partidos (un gol y tres asistencias) con 2,484 minutos disputados. En tanto, en Alianza Lima, disputó sólo 529 minutos en 14 encuentros con dos goles anotados.

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