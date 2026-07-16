Fixture de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026: programación, horarios y canal de TV

Lima será sede de la Copa Sudamericana de Vóley 2026, que iniciará el próximo miércoles 22 de julio. Conoce toda la información del certamen.

La cuenta regresiva para la segunda edición de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 ya comenzó. El certamen, que otorgará cupos al Campeonato Sudamericano de la presente temporada, se desarrollará en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima con Perú como país anfitrión. Además, el calendario oficial de la competencia ya fue confirmado y lo encontrarás a continuación.

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La Selección Peruana quedó ubicada en el Grupo A, donde enfrentará a Chile, Bolivia y Brasil, que competirá con un equipo alternativo. En el Grupo B estarán Argentina, Venezuela, Colombia y Ecuador.

Al finalizar el torneo, solo tres equipos obtendrán su boleto al Campeonato Sudamericano, ya que Brasil y Argentina tienen asegurada su participación por ser anfitrión y por su ubicación en el ranking, respectivamente.

Programación de la Copa Sudamericana de Vóley

Fecha 1: Miércoles 22 de julio

Argentina vs Ecuador (10:45 horas)

Brasil vs Bolivia (13:15 horas)

Colombia vs Venezuela (15:45 horas)

Chile vs Perú (18:15 horas)

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Fecha 2: Jueves 23 de julio

Colombia vs Ecuador (10:45 horas)

Chile vs Bolivia (13:15 horas)

Argentina vs Venezuela (15:45 horas)

Brasil vs Perú (18:15 horas)

Fecha 3: Viernes 24 de julio

Venezuela vs Ecuador (10:45 horas)

Brasil vs Chile (13:15 horas)

Argentina vs Colombia (15:45 horas)

Perú vs Bolivia (18:15 horas)

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Etapa final

Sábado 25 de julio:

Tercero del Grupo A vs Cuarto del Grupo B (11:15 horas)

Tercero del Grupo B vs Cuarto del Grupo A (13:45 horas)

Semifinal (16:15 horas)

Semifinal (18:45 horas)

Domingo 26 de julio:

Partido por el séptimo puesto (9:45 horas)

Partido por el quinto puesto (12:15 horas)

Partido por el tercer puesto (14:45 horas)

Final (17:15 horas)

¿Dónde ver EN VIVO los partidos de la Copa Sudamericana?

Latina Televisión estará a cargo de la transmisión de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 en todo el territorio nacional. Los partidos de Perú podrán seguirse por los canales 2 y 702 HD, además de la página web y la aplicación oficial de la señal.

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DATOS CLAVES

La Selección Peruana debutará el miércoles 22 de julio ante Chile por la Copa Sudamericana.

El torneo de vóley se disputará en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima, Perú.

Latina Televisión transmitirá en vivo todos los encuentros del campeonato en territorio nacional.