Una promesa del conjunto 'merengue' conmovió a los hinchas con su despedida tras confirmarse su salida del club.

Universitario de Deportes continúa ajustando su plantel con miras al inicio del Torneo Clausura. Mientras la dirigencia trabaja para concretar los últimos refuerzos en este mercado de fichajes, también oficializó la salida de un jugador que formó parte del equipo durante varias temporadas.

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Antes de partir, el futbolista nacional no dudo en compartir un sentido mensaje para despedirse de la institución ‘merengue’ y también de los hinchas.

Con emotivo mensaje, futbolista se despide de Universitario

Universitario concretó una importante venta en este mercado de pases. Sebastián Osorio, una de las mayores promesas de la cantera ‘crema’, fue transferido al Sporting de Lisboa y continuará su carrera en el fútbol europeo, una noticia que ilusionó a la hinchada.

Sebastián Osorio.

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Luego de hacerse oficial su fichaje, Osorio recurrió a sus redes sociales para despedirse de la ‘U’. En su publicación, expresó el orgullo que sintió al vestir la camiseta del club, aseguró que esa etapa quedará para siempre en su memoria y agradeció a todas las personas que lo acompañaron durante dicho proceso.

“Vestir la camiseta de Universitario y defender este escudo ha sido un verdadero orgullo y un privilegio que jamás voy a olvidar. Gracias, de corazón, a cada persona que trabaja en la institución, a la hinchada y de manera muy en especial a mis compañeros. Cada uno de ustedes me ayudaron a ser un mejor futbolista y sobre todo una mejor persona dentro y fuera del campo”, señaló en la publicación.

El volante aseguró que deja Universitario con los valores aprendidos en el club y expresó su deseo de regresar algún día para volver a defender sus colores.

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“Me voy con los mejores valores y recuerdos de aquí, con la ilusión de que en un futuro lejano nuestros caminos se vuelvan a cruzar para vestir otra vez la camiseta de la que siempre será mi casa. ¡Gracias por todo! ¡Y dale U, por siempre!”, sentenció.

Universitario conservó un porcentaje del pase de Osorio

Al comunicar el traspaso de Sebastián Osorio, Universitario confirmó que conservará el 30% de sus derechos deportivos. Así, el club podría recibir un ingreso económico si el futbolista es transferido nuevamente en el futuro.

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DATOS CLAVES

El canterano Sebastián Osorio fue transferido al Sporting de Lisboa en este mercado.

Universitario de Deportes conservará el 30% de los derechos deportivos de Sebastián Osorio.

El volante Sebastián Osorio se despidió de la hinchada de Universitario en redes sociales.