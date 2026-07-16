Aldo Corzo en medio de la crisis de resultados en Universitario ¿Se acordó de Alianza Lima?

El capitán de Universitario, tomó la palabra en conferencia de prensa. Aldo Corzo contestó las preguntas, con una frase sumamente inesperada.

El Torneo Clausura 2026 arranca con las emociones a flor de piel y una tremenda polémica que ya enciende el superclásico peruano. El capitán de Universitario de Deportes, Aldo Corzo, tomó la palabra en conferencia de prensa y soltó una frase que remeció las redes sociales.

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En medio de una profunda autocrítica por el rendimiento crema, el experimentado defensor dejó un mensaje que muchos han interpretado como un dardo directo hacia Alianza Lima. ¿Qué fue lo que dijo “El Mazo” para alborotar el panorama futbolístico?

Aldo Corzo se prepara para el reinicio de la Liga 1. (Foto: X).

La fuerte autocrítica en Universitario de Deportes

El zaguero estudiantil no ocultó el incómodo momento que vive la institución tras los últimos resultados deportivos. Aldo Corzo asumió la responsabilidad compartida entre el plantel, la directiva y el cuerpo técnico saliente.

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“Se han hecho varias cosas mal de todos lados, todos nos equivocamos. Todos hemos tenido algo de error, somos autocríticos y cuando empezó la pretemporada nos planteamos que lo que ya pasó ya quedó atrás”, apuntó el capitán merengue en conferencia de prensa.

¿Un dardo directo al corazón de Alianza Lima?

El momento más picante de la conferencia llegó cuando Corzo se refirió al gran objetivo de Universitario: lograr el ansiado tetracampeonato. Sus palabras apuntaron directamente contra una de las narrativas más sagradas del compadre.

“El año pasado comenté que este año iba a ser uno de los más difíciles porque nadie quiere que un equipo peruano cumpla un nuevo récord, que es el tetracampeonato”, disparó el defensor.

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Como se recuerda, en La Victoria defienden con orgullo el lema del “único tetracampeón” del fútbol peruano (1931-1934). Al catalogar el tetracampeonato de la ‘U’ como un “nuevo récord”, Corzo desconoce sutilmente el logro histórico íntimo, encendiendo la mecha de un Clausura que promete ser una auténtica guerra civil futbolística.

¿Cuándo se jugará el clásico del fútbol peruano?

El esperado enfrentamiento entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, válido por la novena fecha del Torneo Clausura 2026, se disputará entre el 11 y el 14 de septiembre. En este clásico del fútbol peruano, Alianza Lima ejercerá la localía en las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva (Matute).

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