Pablo Guede prepara una sorpresa táctica en el Torneo Clausura 2026 frente a Sport Huancayo

Alianza Lima contra Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026, prepara una sorpresa. Todo de la mano de Pablo Guede como el gran arquitecto.

El debut de Alianza Lima en el Torneo Clausura de la Liga 1 promete grandes emociones y un importante remezón en la alineación titular. El estratega argentino Pablo Guede sorprenderá a los aficionados con una audaz propuesta ofensiva en el Estadio Alejandro Villanueva.

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Federico Girotti se gana la confianza de Pablo Guede

Según la información revelada por el programa deportivo Modo Fútbol, el delantero argentino Federico Girotti se perfila como el atacante principal para el partido de este fin de semana. El exjugador de Talleres de Córdoba ha completado una pretemporada impecable, alcanzando su mejor versión física y futbolística desde su arribo al balompié nacional.

Esta decisión técnica relega momentáneamente a la banca a figuras de peso como Paolo Guerrero y Luis Ramos. Mientras el “Depredador” continúa trabajando para estar al 100% de su capacidad física, Girotti se ha adueñado de la consideración del comando técnico gracias a su gran rendimiento reciente.

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“En la interna de Alianza Lima valoran enormemente la jerarquía de Paolo Guerrero, pero el brillante nivel de Girotti en los trabajos previos obliga a Guede a jugársela por el argentino en el debut”, detallaron en el programa Modo Fútbol.

La lucha por el puesto de “9” en Alianza Lima

Para entender el panorama ofensivo de la escuadra blanquiazul, este es el estado actual de las principales cartas de gol del técnico de cara al estreno en el campeonato ante Sport Huancayo:

Delantero Estado Actual Rol Esperado vs. Sport Huancayo Federico Girotti En su mejor versión física y con gran ritmo de pretemporada. Titular absoluto. Paolo Guerrero Recuperando el fondo físico óptimo para competir al máximo. Variante de lujo en el banco. Luis Ramos Partiendo desde atrás en la consideración táctica del DT. Suplente.

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Federico Girotti estuvo de cumpleaños el mes pasado. (Foto: X).

¿Cuándo y a qué hora se juega el partido por Liga 1?

El trascendental encuentro por la primera fecha del Torneo Clausura se disputará este domingo 19 de julio de 2026. Las acciones iniciarán a las 19:00 horas (hora peruana) sobre el gramado del Estadio Alejandro Villanueva.

La transmisión en vivo y en directo del Alianza Lima vs. Sport Huancayo. Debut íntimo estará a cargo de la señal de L1 MAX (anteriormente Liga 1 Max), disponible en las principales operadoras de televisión de paga del país.

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