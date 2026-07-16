¿Qué pasará en el Torneo Clausura? Los tres grandes llegan con dudas, los del Interior piden protagonismo. La Liga 1 vuelve con incertidumbre.

Comienza el Torneo Clausura 2026 en la Liga 1 de Perú. La incertidumbre rodea a los grandes de Lima respecto a su candidatura para quedarse con el certamen. Alianza Lima, campeón del Apertura; Universitario, tricampeón nacional vigente; y Sporting Cristal, con el regreso de Roberto Mosquera, generan más dudas que certezas antes de su estreno en el nuevo certamen. Lo mismo pasa con los equipos del interior.

Publicidad

El nuevo torneo definirá qué equipos pelearán en el Playoff por el título nacional, salvo que Alianza Lima logre su gran objetivo. Se espera más de Universitario y de Sporting Cristal, mientras que equipos como Los Chankas, Cienciano, FBC Melgar o Cusco FC podrían tener una buena actuación.

Sin embargo, a pesar de todo, el inicio del Clausura genera ciertas dudas y hasta incertidumbre debido a las situaciones actuales de los equipos, deportivamente hablando. A continuación, hacemos un repaso caso por caso:

Alianza Lima, de ganador del Apertura a crisis institucional

Alianza Lima ganó el Torneo Apertura de forma contundente. Casi no tuvo rivales de cara al título, salvo Los Chankas, en algún momento. No obstante, el equipo de Pablo Guede fue el más regular durante el certamen y eso le permitió dar un paso clave en su objetivo de ser campeón nacional.

Publicidad

Sin embargo, el presente blanquiazul genera ruido. La situación institucional ha jugado en contra de los intereses de Pablo Guede y de todo el equipo masculino. El cambio en la administración y hasta los entredichos alrededor de los nuevos acreedores, incluso con la figura Paolo Guerrero metido en la conversación, ha atentado contra la tranquilidad que había en el club.

Los ‘Íntimos’ no vienen de buenos resultados en los amistosos. Perdió 4-1 ante Sport Boys y 2-0 ante Deportivo Cali en los últimos días. A pesar de que ha sido el mejor equipo en el primer torneo del año, Guede y sus dirigidos vuelven a ser mirados de reojo.

Publicidad

El plan de Héctor Cúper en Universitario

Universitario, por su parte, debe cambiar la imagen negativa que dejó en el primer semestre del año donde quedó afuera de la Copa Libertadores y lejos de la lucha por el Apertura. Ya sin Javier Rabanal (dirige ahora a Cusco FC) al frente del plantel, ahora, las riendas las tiene Héctor Cúper.

Héctor Cúper, DT de Universitario (Oficial).

La gran incógnita, ahora, pasa por ver qué es lo que puede hacer Cúper con este nuevo plantel. ¿Implementará la línea de 4 defensores para el Clausura? Es algo que ha practicado y no es ajeno a ello. Pero, aún así, si lo llega a utilizar, ¿será este equipo capaz de amoldarse a un sistema que no ha usado en los últimos años?

Publicidad

En medio de este incierto panorama, la ‘U’ está obligado a pelear por el torneo o podría ver a su eterno rival quitándole el título y la posibilidad de ser tetracampeón nacional.

¿Roberto Mosquera y Hernán Barcos podrán cambiar la imagen de Sporting Cristal?

Luego de Paulo Autuori y de Zé Ricardo, la dirección técnica de Sporting Cristal pasa a un hombre de la casa, Roberto Mosquera. Y para darle un golpe de efecto al plantel, llegó Hernán Barcos. Dos nombres fuertes para el fútbol peruano, pero que buscarán cambiar la imagen de un ciclotímico equipo ‘celeste’.

Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal (Bolavip).

Publicidad

Pero, a pesar de ello, la gran incógnita pasará por ver si realmente este equipo puede responder y no pelear por los puestos del fondo de tabla como lo hizo en el Apertura. Además, debe jugar por Copa Sudamericana, y si avanza en esta competencia, podría volver al mismo inconveniente de la primera parte del año cuando priorizó la Libertadores.

¿Algún otro equipo podrá pelear por el título del Torneo Clausura?

Al margen de Lima, en el interior hay equipos que han tenido buenos resultados en el último tiempo. FBC Melgar, Cusco FC, Los Chankas y hasta Cienciano levantan la mano, pero el gran problema es si tienen lo suficiente para hacerle fuerza a los tres grandes de la capital.

Los Chankas fue protagonista en el primer semestre, pero acaba de perder a Adrián Quiroz (se fue a Universitario) y será trabajo de Walter Paolella repetir esos 34 puntos logrados. Cienciano, por su parte, fue tercero con 33 y, si bien Horacio Melgarejo ha hecho un gran trabajo, deberá definir si quiere pelear por el Clausura o darle prioridad a la Copa Sudamericana.

Publicidad

FBC Melgar y Cusco FC empiezan formalmente con nuevos ciclos. Miguel Rondelli, luego de asumir durante el Apertura, empieza en el equipo arequipeño y puede ser un rival a tener en cuenta. Por el lado de los cusqueños, aparece Javier Rabanal para cambiar la irregularidad de Alejandro Orfila.

Así, el Torneo Clausura 2026 genera más incertidumbres que certezas en los equipos del Perú. ¿Habrá alguna sorpresa? ¿Levantará la ‘U? ¿Podrá Alianza Lima quitarle el tetracampeonato nacional a su máximo rival? ¿Sporting Cristal levantará cabeza?

DATOS CLAVE

Alianza Lima ganó el Torneo Apertura con Pablo Guede y perdió dos amistosos.

ganó el Torneo Apertura con Pablo Guede y perdió dos amistosos. Héctor Cúper es el nuevo técnico de Universitario en reemplazo de Javier Rabanal.

es el nuevo técnico de Universitario en reemplazo de Javier Rabanal. Roberto Mosquera y Hernán Barcos llegaron a Sporting Cristal para el Torneo Clausura.