Nicolás Tagliani, exjugador de Alianza Lima, fue durísimo con el técnico argentino Pablo Guede y aseguró que el estratega no está a la altura de un club grande como el íntimo. Además, también golpeó a Federico Girotti por ser el reemplazo de Hernán Barcos.

Publicidad

Publicidad

El exfutbolista no tuvo filtros al evaluar la carrera de Guede y cuestionó directamente su currículum. “Nunca ganó una copa, nunca ganó nada. Es un técnico que en el ambiente del fútbol no es conocido. Hoy por hoy yo creo que Pablo Guede no está a la altura de Alianza Lima en el sentido de un grande, que un grande necesita ganar algo”, disparó en ‘Estudio Fútbol’.

Pero Tagliani no se quedó solo en el análisis del entrenador, sino que también apuntó contra el delantero argentino Federico Girotti, quien llegó como reemplazo de Hernán Barcos y ha sido uno de los más cuestionados por los hinchas.

“El cordobés que llegó (Federico Girotti) no se compara a Hernán Barcos. El ‘Pirata’ era una bestia haciendo goles, y sigue haciéndolos. Uno ya sabe los negociados que hay. No está a la altura de la camiseta”, sentenció Tagliani, en una de las críticas más fuertes que se han escuchado desde la interna del fútbol contra el actual plantel.

Publicidad

Publicidad

Malas noticias en Alianza Lima

Estas declaraciones toman aún más peso luego del fracaso internacional de Alianza Lima, que quedó eliminado en la Fase 1 de la Copa Libertadores por un global de 2-1 ante 2 de Mayo, un golpe que dejó muy debilitada la imagen de Guede y de varios refuerzos de cara a lo que resta de la temporada.

ver también Exdirectivo de Alianza Lima reabre el debate sobre el regreso de Hernán Barcos: “Merece estar”

Ahora habrá que ver hasta cuándo sigue Pablo Guede en Alianza Lima y si todavía cuenta con crédito para que los dirigentes soporten algún nuevo fracaso. Quizá gran parte de su continuidad se definirá en el clásico ante Universitario en el Monumental en la fecha 9 del Torneo Apertura.

Publicidad

Publicidad

Así comunicó Alianza su eliminación de la Libertadores. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima vuelve a jugar este sábado 14 de febrero ante Alianza Atlético y por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. El partido se dará en el estadio Mansiche de Trujillo y comenzará a las 8:00 PM.

¿Hasta cuándo Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima?

El técnico Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026, pero podría terminar antes luego de la eliminación de la Copa Libertadores y más si no le gana a Universitario en el clásico de la fecha 9 en el Monumental o si no tiene buenos números en general en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

Publicidad

Publicidad

Datos claves