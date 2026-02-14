Exdirectivo de Alianza Lima reabre el debate sobre el regreso de Hernán Barcos: “Merece estar”

Luego de la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores, el nombre que comenzó a tomar fuerza en redes sociales fue el de Hernán Barcos. El delantero argentino fue uno de los referentes del cuadro ‘íntimo’ en las últimas cinco temporadas; sin embargo, la dirigencia optó por no renovarle contrato y apostar por Paolo Guerrero como principal carta en ataque.

Hoy, puertas adentro, podría existir cierta sensación de arrepentimiento, ya que su experiencia y liderazgo parecieron extrañarse en la Fase 1 del torneo continental frente a 2 de Mayo.

Exdirigente de Alianza Lima reabre debate sobre salida de Hernán Barcos

Frente a este panorama, uno de los socios y exintegrantes del Fondo Blanquiazul, Salomón Lerner, se pronunció sobre la posibilidad de que el ‘Pirata’ pueda volver a vestir la camiseta de Alianza Lima.

“Fue mal anunciada la salida de Hernán Barcos. Él no merecía esa salida. Es un hombre que llegó al Perú y se institucionalizó con Alianza Lima. No solamente estaba con el plantel masculino, él iba a los partidos de las mujeres, les entregaba sus conocimientos a ellas. Es un hombre que apostó por el Perú y no merecía ese tipo de despedida”, expresó en el programa ‘Lo bueno, lo malo y lo feo’.

Sí, manifestaron su deseo de que el ‘9’ vuelva y señalaron que su retorno es una cuenta pendiente por saldar. “Es algo pendiente. Hay gente que da orgullo a la institución por cómo se quiere identificar y creo que merece estar en la institución, para eso hay direcciones técnicas, direcciones administrativas, direcciones de ejemplos para asesorías deportivas. Eso es lo que queremos hacer”, sentenció.

Hernán Barcos en Alianza Lima.

El presente de Hernán Barcos en FC Cajamarca

Todo indica que Hernán Barcos atraviesa un gran presente y se muestra plenamente satisfecho en FC Cajamarca, su nuevo club. Incluso tomó la iniciativa de comunicarse con exjugadores de Alianza Lima como Arley Rodríguez, Pablo Lavandeira y Ricardo Lagos, entre otros, con la intención de conformar un plantel competitivo y aspirar al título.

En la actualidad, es la principal figura de su equipo y lidera la tabla de goleadores de la Liga 1 2026, con tres tantos en su cuenta personal.

DATOS CLAVES

Salomón Lerner, exintegrante del Fondo Blanquiazul, calificó como “mal anunciada” la salida de Barcos.

Hernán Barcos lidera la tabla de goleadores de la Liga 1 2026 con tres tantos.

