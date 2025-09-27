Tras la eliminación de Copa Sudamericana, Alejandro Hohberg advirtió a Alianza Lima para duelo ante Cienciano: “Seremos…”

Alejandro Hohberg se mostró entusiasta al referirse al próximo duelo entre Cienciano y Alianza Lima, señalando que será un encuentro especial de jugar, especialmente porque se espera un lleno total en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.

Asimismo, indicó que este tipo de partidos le generan gran expectativa, ya que considera que será una verdadera prueba para el ‘Papá’. Según sus palabras, el encuentro permitirá saber si el equipo está en condiciones de luchar por los objetivos trazados o si corre el riesgo de quedarse rezagado en la tabla.

“Es un partido lindo porque es contra un equipo importante, seguramente el estadio se va a presentar lindo. Como te decía, va a se bisagra para ver si realmente podemos pelear los lugares que pretendemos o vamos a quedar un poco alejados de eso”, expresó en diálogo con ‘L1 Max’.

Publicidad

Publicidad

Alejandro Hohberg advirtió a Alianza Lima

Posterior a ello, el ‘Enano’ comentó que no espera grandes modificaciones en el planteamiento de los ‘blanquiazules’, especialmente porque son conscientes de la necesidad de ganar para volver a meterse en la lucha por el título de la Liga 1.

“Yo creo que Alianza no va a cambiar mucho su forma de jugar, obviamente al ser visitante y en altura nosotros seremos un poco más protagonistas. Pero al quedar fuera de la Copa Sudamericana, creo que Alianza se juega mucho en este partido. Ojalá que sea un partido abierto porque los dos estamos necesitados de una victoria”, agregó.

¿Qué dijo sobre la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana?

Finalmente, Hohberg se refirió a la reciente eliminación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana y señaló que, a pesar del resultado, el equipo realizó una participación destacada en el torneo.

Publicidad

Publicidad

“Creo que bien, la verdad que me parece que Alianza Lima hizo una Copa muy correcta. A los equipos peruanos creo que les está yendo un poco mejor, estamos siendo un poco más competitivos, se les está haciendo fuerte la localía, algo que costaba antes. Y en líneas generales, creo que ha sido positiva la participación de Alianza“, sentenció.

ver también Mr. Peet reveló el problema que tiene Néstor Gorosito con Kevin Quevedo: “Son actitudes reincidentes”