Eryc Castillo falló un penal para Alianza Lima en el primer tiempo ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores. Sucediendo todo en el minuto 38 del partido en Matute, el extremo ecuatoriano cobró la falta, cuando casi siempre es Paolo Guerrero el encargado, y el portero Ángel Martínez detuvo la pelota con su mano derecha.

Publicidad

Publicidad

La acción fue muy cuestionada puesto que Paolo Guerrero era el más indicado para patear un penal en Alianza Lima, pero Eryc Castillo fue al final el ejecutor y falló su disparo. Con este marcador al término del primer tiempo, el cuadro íntimo está siendo eliminado de la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo.

Penal de Eryc Castillo en el Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores

Tweet placeholder

Hay que mencionar que Eryc Castillo solo tiene un gol de penal en la Liga 1 de Perú. Ese tanto fue en la temporada 2025, cuando anotó el 3-0 para Alianza Lima ante Cusco en la primera fecha del Torneo Apertura.

Publicidad

Publicidad

De hecho, el extremo ecuatoriano Eryc Castillo no es un habitual pateador de penales pues solo registra dos en toda su carrera, antes de errar el de hoy con Alianza Lima. Ya comentamos que uno terminó en gol en el Torneo Apertura del 2025 y el otro lo falló cuando jugaba para Juárez ante Necaxa en la Liga MX 2020/2021 y el portero que se lo tapó fue Luis Malagón.

Eryc Castillo luego de fallar su penal en el Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores. (Foto: X)

¿Qué resultado necesita Alianza Lima para clasificar a la Fase 2 de la Libertadores?

Un empate o una derrota, por cualquier marcador, significará la eliminación inmediata de la Copa Libertadores, lo que representaría un golpe durísimo para el proyecto deportivo de Alianza Lima en este 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Alianza Lima puede jugar Copa Sudamericana si es eliminado de la Libertadores 2026?

Este escenario pone una enorme presión sobre el técnico Pablo Guede y, especialmente, sobre Paolo Guerrero, el jugador emblema del plantel, llamado a liderar la remontada en una noche que puede ser histórica o completamente traumática para Alianza Lima.