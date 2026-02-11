Es tendencia:
Alianza Lima

¿Alianza Lima puede jugar Copa Sudamericana si es eliminado de la Libertadores 2026?

Surge la duda sobre el futuro de Alianza Lima en competencias internacionales de este 2026. ¿Qué pasa si queda afuera ante 2 de Mayo?

Por Hugo Avalos

¿Alianza Lima vuelve a jugar Copa Sudamericana?
Alianza Lima disputa un partido decisivo ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026 en el estadio Alejandro Villanueva de Lima. El 1-0 en la ida para el equipo paraguayo pone contra las cuerdas al equipo de Pablo Guede. La victoria es más que necesaria y por dos goles o más de diferencia para asegurar el pase a la fase 2. De lo contrario, se queda sin participación internacional en lo que resta del año.

Una eliminación de la Copa Libertadores 2026 en fase 1 no garantiza un lugar en la Copa Sudamericana 2026. Por ende, Alianza Lima no jugará la segunda competencia más importante de Conmebol si llega a quedar eliminado ante 2 de Mayo.

Los ‘Blanquiazules’ tampoco se garantizan una clasificación a Sudamericana si pasan a la segunda fase de la Copa Libertadores 2026. Sporting Cristal espera en esa instancia en lo que podría ser un clásico peruano o un duelo inédito entre el club paraguayo y los ‘Celestes’.

¿Qué necesita Alianza Lima para jugar Copa Sudamericana 2026?

Si llega a ser eliminado de la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima debe hacerlo en la fase 3 para jugar la Copa Sudamericana 2026. Por lo tanto, debe superar a 2 de Mayo y, eventualmente, a Sporting Cristal para llegar a esa instancia y, como mínimo, asegurarse el pase a dicha competencia en caso de no acceder a la fase de grupos de Libertadores.

Si llega a superar al Cristal en fase 2, el equipo de Pablo Guede deberá jugar contra el ganador de Huachipato de Chile o Carabobo de Venezuela en fase 3. Podría repetirse un cruce con un equipo chileno en dicha instancia, tal como ocurrió en la edición 2025.

La recordada fase previa de Alianza quedó marcada por la clasificación en fase 2 en la mismísima Bombonera al superar a Boca Juniors por penales. Antes, en fase 1, había superado a Nacional de Paraguay, mientras que en la última instancia previa, eliminó a Deportes Iquique de Chile.

Datos claves

  • Alianza Lima debe vencer por dos goles a 2 de Mayo para clasificar.
  • Eliminación en fase 1 deja al equipo sin cupo a la Copa Sudamericana 2026.
  • Sporting Cristal sería el rival en fase 2 del equipo dirigido por Pablo Guede.
