“No tuve conocimiento”: Pablo Guede confesó si realmente quiso que Hernán Barcos continúe en Alianza Lima

Pablo Guede ha sido el personaje en tendencia el día de hoy. De manera sorpresiva, el entrenador de Alianza Lima conversó con el programa ‘Modo Fútbol’ para conversar de lo que viene atravesando en el barrio de Matute y se animó a hablar de todo. Dentro de los temas en cuestión, el nombre de Hernán Barcos resonó con fuerza para conocer si es que estuvo en sus planificaciones.

Un punto a tener en cuenta y recordar es que la salida de Hernán Barcos se dio más por una decisión de los directivos de Alianza Lima, así que justamente dicho aspecto también fue al que se refirió Pablo Guede. El entrenador argentino evidenció que no fue parte de sus convicciones que el ‘Pirata’ no continué en el equipo ya que prácticamente no participó de las discusiones que se dieron.

“Mi silencio no es que comunica. Es que no estuve. No me corresponde hablar de cosas donde no estuve y lo hago siempre. Yo no hablo porque no estuve, no tuve conocimiento, no sé. ¿Para qué voy a opinar de algo de que no sé?”; confesó Pablo Guede durante la más reciente edición del programa ‘Modo Fútbol‘ y con lo cual queda clarísimo que no tuvo incidencia en el caso.

¿Cómo le está yendo a Alianza Lima desde la salida de Hernán Barcos?

Desde que Hernán Barcos se fue de Alianza Lima y llegó a FC Cajamarca para ser uno de los líderes del nuevo inquilino de la Liga 1 2026, el equipo blanquiazul no sabe lo que es perder en el Torneo Apertura y es uno de los punteros en la tabla de posiciones con 10 unidades. Ahora, claramente, la deuda pendiente del club fue la prematura eliminación de la Copa Libertadores 2026.

A manos de 2 de Mayo en apenas la Fase 1 del campeonato continental, Alianza Lima quedó en deuda por el plantel que se había armado. Es más, la estadía de Pablo Guede sigue siendo muy criticada hasta el día de hoy y muchos hinchas no tienen confianza en que mejore la situación. Por ello es que el nombre de Hernán Barcos sigue siendo muy extrañado y ha quedado demostrado en varios casos.

El próximo partido de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026

En el marco de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, Alianza Lima enfrentará a UTC de Cajamarca en condición de visita el próximo sábado 28 de febrero a las 13:15 horas en el Estadio Héroes de San Ramón. Será un encuentro realmente picante y en donde los equipos se jugarán el primer lugar del campeonato, así que desde la previa se espera un trámite plagado de emociones.

