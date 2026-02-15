Tensión y cánticos en Trujillo: hinchas de Alianza Lima piden el regreso de Hernán Barcos

El mal momento continúa para Alianza Lima. Tras su eliminación en la Copa Libertadores frente a 2 de Mayo, el cuadro ‘íntimo’ tampoco logró reaccionar en el torneo local y solo pudo conseguir un empate 0-0 ante Alianza Atléticoen el estadio Mansiche.

El resultado no solo profundizó las dudas, sino que además le costó el liderato. La frustración se hizo sentir en las tribunas, donde los hinchas expresaron su malestar y terminaron dedicándole cánticos a Hernán Barcos, en clara señal de nostalgia por la partida del delantero argentino.

Hinchas de Alianza Lima piden el regreso de Hernán Barcos

En La Victoria el malestar es cada vez más notorio: un sector de la hinchada ya no respalda a Franco Navarro ni a su hijo y, tras el final del partido por el Torneo Apertura, hicieron sentir su descontento con gritos desde las cuatro tribunas.

Sin embargo, lo más llamativo fue que los aficionados se pusieron de acuerdo para recordar al ‘Pirata’, quien se marchó a fines de la temporada pasada luego de que no le renovaran contrato.

“Olé, olé, olé, olé, Barcos, Barcos”, retumbó en Trujillo cuando los aficionados del elenco ‘blanquiazul’ volvieron a pedir el regreso del ‘9’. El clamor se explica por todo lo ocurrido desde inicios de año, especialmente tras hacerse públicos los actos de indisciplina protagonizados por Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, situaciones que para muchos afectaron al grupo.

La comparación entre Barcos y Guerrero

La molestia creció aún más cuando, en el duelo ante 2 de Mayo en Matute por la Copa Libertadores, Paolo Guerrero decidió no ejecutar el penal y explicó que se lo cedió a Eryc Castillo porque no se sentía con la confianza suficiente.

Para muchos hinchas de Alianza Lima, Hernán Barcos no habría dudado en asumir la responsabilidad desde los doce pasos, lo que —según su percepción— pudo haber incrementado las opciones de clasificar a la Fase 2 del certamen continental.

Lo concreto es que el regreso de Barcos a Alianza luce poco probable, motivo por el cual un sector de la hinchada exige cambios en la dirigencia. Por ahora, el equipo no termina de convencer en la Liga 1 y además quedó sin participación en torneos internacionales durante la presente temporada.

