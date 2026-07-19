Pese al triunfo de Alianza Lima, la hinchada atacó a un jugador en redes: “Cada vez peor”

El cuadro de Alianza Lima logró su primera victoria del Torneo Clausura. Los victorianos comenzaron con el pie derecho en busca de ganar el segundo certamen del año. En este caso, los ‘blanquiazules’ hicieron respetar la casa al ganar por 2-1, aunque el hincha no acabó 100% feliz.

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Resulta que Alan Cantero se ganó la crítica de los aficionados debido a que no logró hacer un buen partido. El argentino no ingresó bien al partido, incluso se perdió una opción clara de gol tras resbalarse. Esto hizo que se gane muchas críticas desde las redes sociales.

Hay muchos hinchas que criticaron al atacante argentino tras ingresar por Jesús Castillo. Si bien no tuvo tantos minutos, no logró ser alguien que pueda marcar una diferencia en la cancha. Lo cual ha hecho que se gane muchas críticas y hasta algunos pidan su salida o resalte su mal momento deportivo.

Hinchas critican a Alan Cantero:

Hinchas critican a Alan Cantero (Foto: X).

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Los números de Alan Cantero ante Sport Huancayo

No fueron mucho el tiempo que tuvo Cantero en el campo, hablamos que ingresó a los 80 minutos. Con lo cual solo fueron 10 los minutos que pudo mostrarse, pero en ese lapso de tiempo no logró impresionar y más bien dejó una mala cara.

En ese tiempo tuvo un remate que fue el que terminó errando dentro del área, perdiendo una buena opción de gol. En pases tuvo 5 y acertó 4, sin lograr hacer ningún pase clave. Tuvo 2 posesiones perdidas, así como también 1 toque fallido.

Datos Claves

Alianza Lima venció 2-1 a Sport Huancayo en el arranque del Torneo Clausura.

venció 2-1 a Sport Huancayo en el arranque del Torneo Clausura. Alan Cantero ingresó a los 80 minutos en reemplazo del jugador Jesús Castillo.

ingresó a los 80 minutos en reemplazo del jugador Jesús Castillo. 10 minutos jugó el argentino, registrando cuatro pases acertados y dos posesiones perdidas.