El amistoso internacional que jugó hoy el Chelsea, tuvo un jugador peruano. Conoce la historia, de este atacante que es noticia mundialmente.

El fútbol internacional volvió a presenciar la irrupción de un talento con raíces sudamericanas en un escenario de máxima exigencia. Durante la jornada de la Sydney Super Cup disputada en el Accor Stadium de Sídney, el atacante de 22 años Aydan Hammond firmó una actuación consagratoria al convertirse en la gran figura del Western Sydney Wanderers durante el amistoso de pretemporada frente al Chelsea FC.

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A pesar de que el compromiso finalizó con un abultado 6-4 a favor del conjunto de la Premier League inglesa en un auténtico festival de goles, la brillante anotación individual y el desequilibrio constante del extremo capturaron la atención de la prensa internacional. La destacada actuación del joven futbolista encendió de inmediato los radares de seguimiento en el entorno de la Selección Peruana.

Aydan Hammond puede jugar por la Selección Peruana. (Foto: X).

La jugada individual y el golazo ante Chelsea

El encuentro arrancó con una intensidad desmedida por parte de ambos clubes, pero sobre los 32 minutos de la primera mitad Hammond se adueñó por completo de las miradas en el recinto australiano. El atacante peruano-australiano construyó una veloz pared por la banda izquierda junto al lateral Alex Gersbach, logrando superar la presión alta del equipo inglés para aproximarse con ventaja al área rival.

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Al recibir la devolución en la esquina del área grande, encaró al zaguero inglés Josh Acheampong, a quien desorientó con un rápido regate con la pierna hábil. Acto seguido, sacó un potente remate cruzado e inalcanzable para el arquero Teddy Sharman-Lowe, colocando el 2-1 parcial a favor de los oceánicos y coronando 45 minutos iniciales de altísimo nivel antes de ser sustituido en el entretiempo dentro de la rotación del partido.

Formación en Europa y ascenso profesional en la A-League

La destacada presentación de Hammond frente a un gigante europeo no es fruto de la casualidad, sino de un proceso formativo exigente y multicultural. Nacido el 23 de diciembre de 2003 en Nueva Gales del Sur, el atacante realizó gran parte de sus divisiones menores en el fútbol europeo, donde permaneció varios años en la cantera del Belenenses de Portugal antes de regresar a Oceanía.

A su retorno a Australia, se sumó al Central Coast Mariners antes de dar el salto definitivo al primer equipo del Western Sydney Wanderers. En la A-League se ha afianzado como un extremo moderno, encarador y versátil, capaz de explotar ambas bandas gracias a su cambio de ritmo, su potencia en el uno contra uno y su facilidad para enganchar hacia el centro en busca del disparo directo a puerta.

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¿Puede vestir la camiseta de la Selección Peruana?

Más allá del impacto de su gol en el amistoso internacional, la figura de Aydan Hammond cobra singular relevancia para el balompié nacional por sus lazos consanguíneos. El atacante posee la nacionalidad peruana por vía materna, un vínculo legal que le otorga la ciudadanía y mantiene intacta la oportunidad de representar al Perú en el circuito internacional.

Desde el aspecto reglamentario de la FIFA, la situación es plenamente favorable para la ‘Blanquirroja’. Pese a haber participado en microciclos y convocatorias con la Selección Sub-23 de Australia, Hammond no ha disputado ningún partido oficial de nivel absoluto “A” con los Socceroos. En pleno proceso de recambio generacional en la ofensiva nacional, su perfil de extremo joven, descarado y con roce ante planteles de la Premier League se perfila como un nombre a monitorear por el área de scouting de la FPF.

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Hammond hammers it to put @wswanderersfc on top 🔨



The hosts hit the front in Sydney courtesy of this beautifully worked goal from Aydan Hammond



Watch the Sydney Super Cup live on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/0NWF6ZMEmT — Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) July 28, 2026

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