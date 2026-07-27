Cambio de último momento con el fichaje de Piero Quispe a Universitario

Piero Quispe regresa a Universitario de Deportes, aunque con un ligero cambio respecto a lo que se venía comentando. Los detalles de su contrato.

Piero Quispe vuelve a Universitario de Deportes. Se confirmó su fichaje por el vigente tricampeón nacional en las últimas horas, tal como informó el periodista Gustavo Peralta. Aunque, hubo una modificación de último momento con el tiempo de duración de su contrato.

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Tras rescindir su contrato con Pumas de México y, luego de una cesión al Sydney FC de Australia, el volante de 24 años no dudó en volver al Perú para vestir la camiseta de Universitario y, así, recuperar el ritmo futbolístico perdido en el último tiempo. A su vez, para el plantel que dirige Héctor Cúper es una pieza importante de recambio para el mediocampo.

Las primeras informaciones sobre el regreso de Piero Quispe al cuadro crema daban por adelantado que firmaría contrato por los próximos dos años, según había adelantado Gustavo Peralta. Finalmente, el periodista de L1MAX confirmó un cambio en la duración del vínculo.

Quispe firmó con Universitario un contrato hasta diciembre de 2027. Sólo resta el anuncio oficial por parte del club, pero el jugador ya estampó su firma y hasta se realizó las fotos y videos para la presentación.

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Quispe firmó hasta diciembre de 2027 con Universitario (X @Gustavo_p4).

El vínculo que une al mediocentro con La U tiene cláusula de salida, según dijo el mencionado periodista en L1 Radio. Por lo tanto, en caso de que alguna institución lo quiera, deberá pagar dicho monto, el cual no trascendió oficialmente.

🎙️@Gustavo_p4: "Quispe tiene contrato con cláusula de salida. Ya se hizo las fotos y mañana se pondrá a las órdenes de Cúper".#L1Radio #universitario



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Piero Quispe es el quinto refuerzo de Universitario para el Torneo Clausura 2026

Universitario ha estado activo en el mercado de fichajes de mitad de temporada. Luego de la irregular primera parte del año, la directiva trabajó en búsqueda de refuerzos y cerró cinco caras nuevas:

Gianluca Lapadula

Adrián Quiroz

Jordan Guivin

Juan Manuel Requena

Piero Quispe

DATOS CLAVE

Piero Quispe firmó con Universitario hasta diciembre de 2027 con cláusula de salida.

firmó con hasta diciembre de con cláusula de salida. Pumas y Sydney FC fueron los últimos equipos del mediocampista antes de volver.

y fueron los últimos equipos del mediocampista antes de volver. Universitario confirmó cinco refuerzos para el Torneo Clausura 2026, incluyendo a Gianluca Lapadula.