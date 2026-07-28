El intercambio que facilitaría la llegada de Julián Álvarez al Barcelona

Las dificultades para fichar a Julián Álvarez hacen que Barcelona busque otras opciones. En Francia ya hablan de una oferta por un joven de 20 años. Zidane ya lo ve como opción para 'Les Blues'.

FC Barcelona sigue en la búsqueda de un centrodelantero, que pueda suplir la salida de Robert Lewandowski. El nombre apuntado es el de Julián Álvarez, pero la postura del Atlético de Madrid de no negociarlo por su mala relación con el Barça complica el fichaje. Pese a ello, surgió una nueva posibilidad que podría ayudar a los Culés.

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De acuerdo a la información del periodista Gerard Romero, existe la posibilidad de un intercambio, pero todo dependería de un jugador del Barcelona. Se trata de Ferran Torres, quien si acepta unirse al Atlético de Madrid, podría facilitar la llegada de Julián Álvarez.

Ferran Torres, la opción para que Julián Álvarez llegue al Barça (X @BarcaUniversal).

A su vez, el mencionado comunicador aseguró que desde el Barça quieren que el delantero argentino vuelva a expresarse públicamente y manifieste su deseo de jugar en dicha institución. Sería una manera de presionar al Atleti para que acepte negociarlo.

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La realidad es que, por ahora, un acuerdo por el atacante de la Selección Argentina parece lejano. Si bien es la prioridad de Hansi Flick y Barcelona para la temporada 2026/2027, Atlético de Madrid no quiere negociarlo debido a su mala relación con los Culés por ciertas negociaciones anteriores como en el caso de Antoine Griezmann.

Barcelona ya descartó otro posible centrodelantero

A pesar de que Álvarez sigue siendo prioridad, la directiva del club blaugrana exploró otras opciones. Desde Francia, el diario L’Equipe reveló el interés por el delantero del Bournemouth, Eli Junior Kroupi. Sin embargo, Mundo Deportivo reveló que su alta cotización hacen “inviable” su fichaje.

Si bien no se confirmó si hubo una oferta, el citado medio español aseguró que Bournemouth pidió unos 100 millones de euros por su fichaje. El Barça no tendría intenciones de hacer ese desembolso de dinero por el atacante francés de 20 años.

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Recientemente, se reportó que Kroupi estaría en los planes de Zinedine Zidane como potencial centrodelantero para la Selección de Francia a futuro, según Le Parisien. Por lo cual, hay mucho potencial en este atacante, pero el Barça pretende desembolsar el dinero en un jugador de garantías.

Por eso, el caso de Julián Álvarez aún no está cerrado. Se buscan todas las alternativas para que el futbolista argentino se vista de blaugrana la próxima temporada. Por ahora, la postura inflexible del Atlético evitan esto, más allá de que se lo vincule con otros clubes, como por ejemplo, Arsenal.

DATOS CLAVE

Julián Álvarez es la prioridad del FC Barcelona para la temporada 2026/2027.

es la prioridad del FC Barcelona para la temporada 2026/2027. Ferran Torres podría pasar al Atlético de Madrid en un posible intercambio.

podría pasar al Atlético de Madrid en un posible intercambio. 100 millones de euros pidió Bournemouth por el delantero francés Eli Junior Kroupi.