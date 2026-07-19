Alianza Lima venció a Sport Huancayo por 2-1 en el inicio del Torneo Clausura

Alianza Lima se enfrentó a Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Clausura en el Estadio Alejandro Villanueva.

Arrancó con el pie derecho. Alianza Lima consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura. Sigue haciendo respetar la casa y ante Sport Huancayo fue un contundente 2-1 con gran participación de Eryc Castillo. Los ‘blanquiazules’ buscan salir campeones nuevamente.

El partido comenzó con ventaja para los ‘íntimos’. Pero Nahuel Luján apareció para meter un golazo de otro partido. Con una gran chalaca el jugador 10 de Huancayo la clavó en el ángulo y dejó a Alejandro Duarte sin oportunidad para evitar el tanto.

Este gol fue aislado de lo que pasó en el primer tiempo, pues fue una jugada casi sacada de otro partido para el ‘Rojo Matador’. No obstante, la alegría no duró mucho pues Eryc Castillo aprovechó un error de Zamudio que dejó el balón en el área y la ‘culebra’ la mandó a guardar.

El segundo gol para Alianza Lima llegó en el segundo tiempo, nuevamente Casillo apareció sin marca para anotar de cabeza. El atacante aprovechó un buen centro de Marco Huamán para poner el 2-1 con el que se terminó de cerrar el partido.