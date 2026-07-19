Alianza Lima venció a Sport Huancayo por 2-1 en el inicio del Torneo Clausura

El partido comenzó con ventaja para los ‘íntimos’. Pero Nahuel Luján apareció para meter un golazo de otro partido. Con una gran chalaca el jugador 10 de Huancayo la clavó en el ángulo y dejó a Alejandro Duarte sin oportunidad para evitar el tanto.
Este gol fue aislado de lo que pasó en el primer tiempo, pues fue una jugada casi sacada de otro partido para el ‘Rojo Matador’. No obstante, la alegría no duró mucho pues Eryc Castillo aprovechó un error de Zamudio que dejó el balón en el área y la ‘culebra’ la mandó a guardar.
El segundo gol para Alianza Lima llegó en el segundo tiempo, nuevamente Casillo apareció sin marca para anotar de cabeza. El atacante aprovechó un buen centro de Marco Huamán para poner el 2-1 con el que se terminó de cerrar el partido.
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¡FINAL DEL PARTIDO, ALIANZA LIMA GANÓ!
Sport Huancayo no pudo ante Alianza Lima en La Victoria. Ganó el cuadro 'blanquiazul' 2-1 en casa.
90+2' ¡CAMBIOS EN ALIANZA LIMA!
Castillo y Vélez salen en Alianza Lima, Archimbaud y Neira ingresan al terreno de juego.
87' ¡AMARILLA PARA HUAMÁN!
Por cortar un avance de Sport Huancayo, Marco Huamán vio la tarjeta amarilla.
83' ¡CAMBIO EN SPORT HUANCAYO!
Barreda hace su aparición en Sport Huancayo que saca a Gaona.
80' ¡CAMBIO EN ALIANZA LIMA!
Fernando Gaibor abandona el campo por Alan Cantero.
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80' ¡CAMBIO EN SPORT HUANCAYO!
Campodonico ingresa al terreno de juego por el autor del gol Luján.
77' ¡AMARILLA EN SPORT HUANCAYO!
Nahuel Luján es amonestado por una fuerte falta en el centro del campo.
70' ¡CAMBIOS EN SPORT HUANCAYO!
Porozo y Giménez ingresan a la cancha en Sport Huancayo, se van Magallanes y Murillo.
69' ¡CAMBIO EN ALIANZA LIMA!
Paolo Guerrero se va del partido con una lesión, entre Jesús Castillo en su lugar.
68' ¡CASTILLO SE LA FALLÓ!
Eryc Castillo tuvo la opción del tercer gol, pero la mandó a las nubes bajo el arco.
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64' ¡TARJETA AMARILLA PARA ADVÍNCULA!
Luis Advíncula es amonestado por una falta en la que Sport Huancayo se iba solo.
61' ¡GOOOOOL DE ERYC CASTILLO!
Por arriba aparece Eryc Castillo para poner el 2-1, el ecuatoriano pone el segundo del partido.
59' ¡TARJETA AMARILLA PARA CASTILLO!
Eryc Castrillo es amonestado con tarjeta amarilla por reclamarle al árbitro.
56' ¡EXPULSIÓN EN SPORT HUANCAYO!
El entrenador de Sport Huancayo es expulsado y se va cruzando el campo.
¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Se juega el segundo tiempo entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo.
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¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Se acabó el primer tiempo, Alianza Lima empata 1-1 contra Sport Huancayo.
45' ¡REMATE AFUERA!
Marcos Huamán intentó el remate de media distancia, pero la mandó a la tribuna.
32' ¡ERYC CASTILLO ANOTA, GOL DE ALIANZA LIMA!
La 'culebra' aprovecha un rebote dentro del área para poner el 1-1 en Matute.
22' ¡CASTILLO LA MANDÓ A LAS NUBES SOLO!
Eryc Castillo quedó mano a mano contra Ángel Zamudio, pero en vez de rematar al arco lo hizo hacia afuera. La jugada más clara de Alianza hasta el momento.
17' ¡GOLAZO DE SPORT HUANCAYO!
El cuadro de Sport Huancayo se pone adelante en el marcador con un golazo de chalaca de Nahuel Luján.
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5' ¡SALCEDO CON LA CEJA ROTA!
El capitán de Sport Huancayo presenta sangre en la ceja después de un golpe con el defensa Gaona dentro del área.
3' ¡PAOLO GUERRERO INTENTÓ DE LEJOS!
Remate de media distancia de Paolo Guerrero casi sorprende a Zamudio que la manda al tiro de esquina.
¡ARRANCÓ EL PARTIDO!
Dio inicio el partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo.
¡CALENTAMIENTO DE LOS EQUIPOS!
Los equipos vienen calentando previo al choque en Matute.
¡ONCE DE SPORT HUANCAYO!
Sport Huancayo sale con el siguiente once ante Alianza Lima: Zamudio; Murillo, Gaona, Valoyes, Falconi; Angeles, Salcedo, Carabaño, Luján, Magallanes; Caballero.
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¡ONCE DE ALIANZA LIMA!
Alianza Lima de Pablo Guede sale con el siguiente once ante Sport Huancayo: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Gaibor, Pavez; Velez, Castillo, Girotti, Guerrero.
¡PARTIDAZO EN MATUTE!
Por la fecha 1 del Torneo Clausura, Alianza Lima recibe la visita de Sport Huancayo en un partidazo desde las 19:00 horas de Perú.
¡BIENVENIDOS AL ALIANZA LIMA VS. SPORT HUANCAYO!
Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo.
Comunicador con experiencia en medios digitales especializados en fútbol peruano. Escribió para FutbolPeruano.com y El Futbolero Perú, donde desarrolló análisis, opiniones y contenidos centrados en la actualidad del balompié nacional. Además, crea contenido en YouTube a través de @YobuPro, espacio en el que combina fútbol y entretenimiento para conectar con nuevas audiencias.