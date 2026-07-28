Dónde ver EN VIVO Chelsea vs Western Sydney Wanderers amistoso internacional: canales de TV y streaming online

Mira los detalles sobre el amistoso internacional de Chelsea vs Western Sydney Wanderers. Dónde ver en vivo, mediante televisión y streaming.

El fútbol de primer nivel internacional arranca su gira de pretemporada en territorio australiano con un cruce imperdible. El Chelsea FC se mide ante el Western Sydney Wanderers en un compromiso que atrae los reflectores de los aficionados globales, ansiosos por ver en acción las primeras piezas del conjunto londinense de cara a la nueva campaña.

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El equipo inglés inicia con este encuentro su gira de pretemporada por Oceanía y Asia, citando a sus principales figuras en una convocatoria que incluye nombres estelares como Cole Palmer, João Pedro y la joven joya brasileña Estêvão. Para los ‘Blues’, este ensayo representa la oportunidad perfecta para afinar el funcionamiento táctico, probar combinaciones en ataque y dar rodaje físico a la plantilla.

Amistoso internacional de Chelsea vs Western Sydney Wanderers. (Foto: X).

Por el lado del Western Sydney Wanderers, medirse ante una potencia de la Premier League significa una fiesta para su afición y un reto competitivo de máxima exigencia. El cuadro australiano buscará plantar un bloque defensivo ordenado y aprovechar las transiciones rápidas ante el dominio territorial que se espera por parte del equipo londinense.

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Dónde ver el partido EN VIVO: Canales de TV y streaming online

Para seguir todas las acciones en directo desde Latinoamérica y el resto del mundo, las opciones de transmisión confirmadas son las siguientes:

América Latina: Transmisión en vivo y señal abierta a través de las plataformas digitales de Claro Sports (sitio web y canal oficial de YouTube).

Transmisión en vivo y señal abierta a través de las plataformas digitales de Claro Sports (sitio web y canal oficial de YouTube). Estados Unidos: En televisión por FOX Deportes y vía streaming mediante CBS Golazo Network, Paramount+, FuboTV y DIRECTV Stream.

En televisión por FOX Deportes y vía streaming mediante CBS Golazo Network, Paramount+, FuboTV y DIRECTV Stream. Señal Internacional / Oficial: Disponible en la plataforma oficial del club CFC+ (Chelsea TV) a través de la aplicación oficial del Chelsea FC.

Horario del Chelsea vs. Western Sydney Wanderers

El encuentro arranca a las 19:45 hora local de Australia. A continuación los horarios ajustados para cada país:

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Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 04:45 AM (PET)

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala: 03:45 AM

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 05:45 AM

Argentina, Uruguay: 06:45 AM

España: 11:45 AM

¿Dónde se juega y qué torneo es?

El compromiso se disputará en el Accor Stadium (con capacidad para más de 80.000 espectadores), situado en el Parque Olímpico de Sídney, Australia. Formará parte del marco de la Sydney Super Cup 2026, un torneo amistoso de exhibición que enfrenta a clubes europeos contra destacados rivales de la A-League.

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El Chelsea inicia formalmente su gira de pretemporada por Asia y Oceanía con el debut de Xabi Alonso al mando. El estratega probará variantes tácticas y dará minutos a figuras consolidadas y nuevos talentos antes de encarar sus siguientes partidos ante rivales de la talla del Tottenham. El conjunto local buscará dar la sorpresa en casa y aprovechar el ímpetu inicial de este duelo internacional.

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