“Puede hacer lo que quiera”: Pablo Guede y su confesión más personal sobre Paolo Guerrero

Paolo Guerrero es el capitán, y referente máximo de Alianza Lima. Al punto, de que Pablo Guede confesó una reflexión personal sobre el crack.

El fútbol tiene historias que se escriben mucho antes de dar el primer silbatazo, y la llegada de Pablo Guede a Alianza Lima es una de ellas. Tras conseguir un nuevo triunfo con el cuadro íntimo, el estratega argentino rompió el silencio y reveló los verdaderos motivos que lo impulsaron a asumir el reto blanquiazul, poniendo en el centro del escenario a la máxima figura del equipo: Paolo Guerrero.

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En una entrevista íntima para el programa Al Límite de L1 MAX, el técnico confesó que el histórico capitán de la Selección Peruana jugó un rol determinante para convencerlo de armar las maletas con rumbo a La Victoria.

Pablo Guede viene del fútbol mexicano al Perú. (Foto: X).

El liderazgo de Paolo Guerrero según Pablo Guede

Guede no escatimó en elogios al referirse a la jerarquía y lectura táctica del ‘Depredador’. Lejos del ego habitual del banquillo, el DT argentino sorprendió a todos al dejar en evidencia el profundo respeto que siente por la visión de su delantero estrella.

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“Paolo Guerrero puede hacer lo que quiere en el buen sentido, tiene tanta experiencia y entiende bien el juego. Si quiere ser entrenador, yo podría ser asistente de Paolo, él entiende todo”, declaró sin rodeos.

Tales palabras no solo reflejan la química y el entendimiento que existe en el vestuario victorianos, sino que ratifican el peso específico que el ariete tiene en el día a día del club.

De Portugal a Matute: así convencieron a Pablo Guede

La revelación más impactante de la charla estuvo enfocada en el aspecto personal. Pablo Guede no tenía contemplado volver a ponerse el buzo de DT de inmediato, dueños de una coyuntura personal muy específica, e incluso contemplaba un destino completamente distinto en Europa.

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El panorama inicial: El estratega se encontraba en medio de una situación familiar nueva y no estaba entre sus planes dirigir a corto plazo.

El estratega se encontraba en medio de una situación familiar nueva y no estaba entre sus planes dirigir a corto plazo. La oferta europea: Tenía sobre la mesa una propuesta real para dirigir en la segunda división de Portugal.

Tenía sobre la mesa una propuesta real para dirigir en la segunda división de Portugal. El punto de quiebre: La directiva de Alianza Lima lo buscó con un proyecto directo que terminó por encender su ambición competitiva.

El objetivo de Pablo Guede: el título y el último baile

La propuesta de la dirigencia íntima no solo fue clara desde lo deportivo, sino que tocó la fibra competitiva del entrenador. Dos factores clave inclinaron la balanza: la exigencia de salir campeón y el privilegio de acompañar a Paolo Guerrero en la etapa final de su gloriosa carrera.

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El vestuario de Alianza Lima afronta el torneo con la motivación al tope, respaldado por un comando técnico y una figura referente que marchan sobre la misma línea de exigencia. Con la meta del título entre ceja y ceja, la confesión de Pablo Guede reafirma que la unión entre la experiencia del capitán y la convicción del técnico será la principal bandera del pueblo blanquiazul en la búsqueda de la gloria.

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