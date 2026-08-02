Las primeras palabras de Vozinha al pisar suelo chileno para firmar por Colo Colo

Vozinha arribó a tierras sudamericanas para sumarse a Colo Colo, pero antes generó un tremendo alboroto en el aeropuerto internacional de Santiago. Revisa todos los detalles del caso.

Terminó la novela y Vozinha dijo presente en su nuevo destino futbolístico. Luego de distintos rumores e informaciones que lo ponían ciertamente lejos del acuerdo que ya tenía con Colo Colo, el día de hoy en horas de la noche se dio el tan ansiado arribo el guardameta caboverdiano a tierras chilenas para por fin firmar contrato como nuevo jugador cacique y vivir esta experiencia deportiva.

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Vozinha, de 40 años de edad, arribó al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de la ciudad de Santiago a las 20:30 hora local junto a su representante y armó un loquerío total en las inmediaciones. Así es, distintos videos en redes sociales mostraron cómo una multitud de hinchas esperaban al arquero africano y hasta le dedicaban cánticos en una clara señal de auspiciosa bienvenida.

⚪️⚫️🇨🇱 Cape Verde hero Vozinha arrives in Chile to join Colo Colo.@rodrigogomezf @cooperativa 🎥 pic.twitter.com/et26l71mgd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2026

Ya con más calma y lejos del frenético tumulto, Vozinha se animó a reaccionar por el recibimiento mostrado en su llegada a la ciudad de Santiago y dejó un mensaje para todos los hinchas caciques. “Estoy muy feliz de estar aquí. Una gran honra presentar a Colo Colo. Quiero agradecer el cariño y la paciencia de los hinchas. Nos vemos pronto en el Monumental. Muchas gracias“.

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Declaraciones a la Agencia EFE de Vozinha a su llegada al aeropuerto Arturo Merino Benítez, de Santiago de Chile, para incorporarse al Colo-Colo.

Por María José Rey @mjrey pic.twitter.com/S32DkgeY1Q — EFE Deportes (@EFEdeportes) August 3, 2026

Así fue el recibimiento de Colo Colo a Vozinha

Luego de algunos percances en el arribo de Vozinha a Chile para ser presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Colo Colo, las redes sociales de la institución por fin pudieron celebrar este gran momento que tiene muy entusiasmados a los hinchas por lo que representa una de las contrataciones más esperados de los últimos años no solo en el país, sino en todo Sudamérica.

“Vozinha ya está en Chile“; fue el conciso y a la vez contundente mensaje que compartió Colo Colo en sus diversos canales digitales y con el video exacto en donde el guardameta caboverdiano de 40 años atraviesa los controles de seguridad del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez para ser luego ser recibido por cientos de hinchas que estaban extasiados de felicidad.

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Vozinha ya está en Chile 🇨🇱



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Vozinha is already in Chile 🇨🇱



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A Vozinha já está no Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/xKOM2xwcKc — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

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