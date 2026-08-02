Paolo Guerrero revela una conversación interna con Pablo Guede porque no mete goles en Alianza Lima

Alianza Lima cuenta con un pendiente en su gran momento. Paolo Guerrero no mete los goles que espera. Por eso, habló con Pablo Guede de esto.

Alianza Lima sigue firme en lo más alto de la Tabla Acumulada tras vencer con autoridad por 3-1 a Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, tras el pitazo final en Matute, la atención no solo se la llevaron los festejos, sino también las declaraciones de Paolo Guerrero.

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En la conferencia de prensa postpartido, el experimentado delantero victoriano rompió el silencio sobre su presente futbolístico, celebró el nivel de sus compañeros y reveló detalles de la charla privada que sostuvo con el director técnico Pablo Guede respecto a su sequía de cara al arco.

Paolo Guerrero marcó más goles la temporada 2025. (Foto:¨X).

El pedido táctico de Pablo Guede y la confesión del ‘9’

Pese a que el rendimiento colectivo del equipo responde y los resultados acompañan, el instinto goleador del ‘9’ sigue intacto. Guerrero confesó abiertamente que ha conversado con el entrenador argentino para transmitirle su deseo constante de volver a inflar las redes.

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No obstante, el ‘Depredador’ explicó que su función dentro del esquema táctico de Guede exige un trabajo de sacrificio que va más allá de estar únicamente dentro del área chica.

“De hecho quiero hacer goles, ya se lo dije al profe, ya se lo manifesté. Pero el profe me pide jugar un poco en el rombo, un poco más retrasado, aunque creo que siempre llegando al área. En cualquier momento se me va a presentar la oportunidad como a Eryc para poder anotar. Como acabo de decir, le reitero día a día al profe que quiero hacer goles”, reveló Guerrero ante los medios.

El gran momento de Eryc Castillo y el trabajo sucio en ataque

A pesar de no figurar en la lista de anotadores de la jornada, el atacante de 40 años destacó el momento de Eryc Castillo, una de las figuras descollantes en la victoria blanquiazul.

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El rol de Guerrero en el sistema en rombo de Guede —retrasándose metros para pivotear, arrastrar marcas y asociarse con los volantes— ha sido clave para abrir grietas en las defensas rivales y permitir que atacantes por banda como Castillo aprovechen los espacios con velocidad y contundencia.

Explicación de la sequía de Paolo Guerrero

Más allá de las ansias por marcar, Paolo Guerrero demostró su jerarquía y liderazgo al poner el beneficio colectivo por encima de cualquier marca o estadística individual. Para el capitán, la actitud defensiva y la entrega solidaria de cada jugador son los verdaderos pilares del buen momento victoriano en el Torneo Clausura.

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“Creo que el compañerismo, la actitud del equipo y de cada jugador a la hora de hacer el trabajo que pide el profe es importante… hay que tener la humildad de que cuando hay que correr para atrás, sacrificarse y correr por el compañero, hay que hacerlo”, acotó.

Con esta victoria en Matute, Alianza Lima consolida su candidatura al título nacional. Y aunque la racha goleadora de Paolo Guerrero se hace esperar, su sacrificado aporte táctico y su voz de mando en el vestuario siguen siendo fundamentales para el esquema de Pablo Guede.

DATOS CLAVE

3-1 fue el resultado a favor de Alianza Lima ante Alianza Atlético.

Paolo Guerrero confesó que Pablo Guede le pide jugar retrasado en el rombo.

Eryc Castillo fue elogiado por el capitán blanquiazul de 40 años tras ganar.