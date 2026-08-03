Pablo Guede defendió a los árbitros de la Liga 1: en Alianza Lima no denunciarán penalmente

La posición más clara de Pablo Guede, con respecto a los asuntos arbitrales. Demostrando que en Alianza Lima, solo están enfocados en fútbol.

El clima en la Liga 1 volvió a encenderse tras el vibrante empate 2-2 entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos en Cajamarca. Las decisiones del juez Augusto Menéndez y las intervenciones del VAR dejaron una ola de reclamos en la hinchada blanquiazul, al punto de que un colectivo de socios, encabezado por Julio Alonso Lozano Hernández, decidió ir más allá de las protestas en redes y presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la terna arbitral, la CONAR y el presidente de la FPF, Agustín Lozano.

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Sin embargo, desde la interna del plantel íntimo la postura es drásticamente opuesta. En una reveladora entrevista brindada al programa Al Límite de L1 MAX, el director técnico Pablo Guede cortó de raíz la controversia y rechazó cualquier intento de intimidación o judicialización hacia el estamento arbitral.

Pablo Guede hoy en Alianza Lima, compitiendo la Liga 1. (Foto: X).

El inesperado llamado a la cordura de Pablo Guede

Fiel a su estilo directo, el estratega argentino dejó en claro que judicializar el fútbol por jugadas puntuales es un error que resta en lugar de sumar:

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“Yo no hablo de los árbitros, yo creo que nosotros no tenemos nada que ver. No está bien denunciar al presidente de la federación y de los árbitros; acá nos equivocamos todos. Meter gente con un tema puntual de una jugada no corresponde”, enfatizó el DT.

Para Guede, la receta para pelear el campeonato pasa por mantener la cabeza fría y alejarse del ruido mediático: pensar exclusivamente en fútbol y trabajar de manera seria durante la semana.

La FIFA exige frenar la vía penal

La declaración del técnico alineó al plantel con la postura institucional del club. Tras el revuelo causado por la iniciativa de los socios, Alianza Lima emitió un comunicado desmarcándose de la denuncia penal. La directiva precisó que las disconformidades arbitrales se gestionan por los canales deportivos oficiales ante la CONAR.

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Además, el club recordó la vigencia del artículo 51 del Reglamento de la FIFA, el cual prohíbe de forma tajante llevar los conflictos del terreno de juego a la justicia ordinaria, riesgo que podría traer duras sanciones institucionales.

Con esto, Guede cierra filas en lo deportivo: el arbitraje puede fallar, pero la prioridad en La Victoria debe ser únicamente lo que ocurra sobre el césped.

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