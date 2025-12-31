Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

Sorpresa en Alianza Lima, Federico Girotti lanzó fuerte reto a Lionel Messi

Federico Girotti fue presentado como nuevo jugador de Alianza Lima y ya declaró sobre el partido ante Inter Miami de Lionel Messi.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Federico Girotti vs. Lionel Messi en el Alianza Lima vs. Inter Miami.
© Producción Bolavip.Federico Girotti vs. Lionel Messi en el Alianza Lima vs. Inter Miami.

Federico Girotti fue presentado oficialmente en Alianza Lima y no pasó desapercibido: hizo una promesa directa por el título y, además, lanzó un desafío cargado de expectativa a Lionel Messi, a pocos días del amistoso frente a Inter Miami, uno de los eventos más mediáticos del año en el fútbol peruano.

Publicidad

El delantero argentino se mostró impactado desde el primer contacto con el club. “Llegar a Alianza es una oportunidad única en mi carrera”, aseguró Girotti para las redes oficiales de Alianza, recordando incluso su experiencia previa enfrentando a los blanquiazules. “Los enfrenté y me gustó mucho la cancha y la hinchada”, agregó, dejando claro que Matute y su gente fueron claves en su decisión.

Pero el mensaje más fuerte llegó cuando habló de objetivos. Sin rodeos, Federico Girotti marcó la línea: “El objetivo es ayudar al equipo para ser campeón”. Una frase que conecta directamente con la exigencia histórica de Alianza Lima y que eleva la vara desde su primer día, en un club donde no alcanza con competir: hay que ganar.

El atacante también se refirió al choque ante Inter Miami, partido que acaparará miradas internacionales. “El Inter Miami tiene jugadores tops mundial”, señaló, reconociendo la jerarquía del rival, pero sin esconder la motivación que genera enfrentar a las máximas figuras del fútbol actual. “Messi es el mejor de la historia y espero poder cambiar camiseta con él”, cerró.

Publicidad

Federico Girotti habló sobre Alianza Lima

El delantero Federico Girotti reveló lo importante que fue la gente y la cancha para decidir firma por Alianza Lima. Además, destacó la historia del cuadro íntimo y lo ponderó como uno de los grandes del continente.

El peculiar apodo que le pusieron a Girotti tras su presentación oficial con Alianza Lima

ver también

El peculiar apodo que le pusieron a Girotti tras su presentación oficial con Alianza Lima

Promesa de título y guiño a Messi en la misma presentación: Federico Girotti arrancó su etapa en Alianza Lima con ambición, personalidad y un mensaje claro. Ahora, Matute espera que las palabras se transformen en goles.

Publicidad
Imagen
Alianza Lima jugará ante Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026. (Foto: Alianza Lima)

Día, hora y canal para ver Alianza Lima vs. Inter Miami

El partido entre Alianza Lima vs. Inter Miami se jugará el sábado 24 de enero desde las 8:00 PM. en el estadio de Matute y se verá a través de Latina Deportes. El cotejo amistoso se realizará en el marco de la Noche Blanquiazul 2026.

¿Cuánto dinero gana Federico Girotti?

Federico Girotti tiene un sueldo de 60 mil dólares mensuales, según el último reporte de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 720 mil dólares.

Publicidad

Datos claves

  • Federico Girotti firmó oficialmente como nuevo delantero de Alianza Lima para la presente temporada 2026.
  • El atacante argentino fijó como objetivo principal ayudar al equipo para ser campeón del fútbol peruano.
  • Girotti expresó su deseo de intercambiar camiseta con Messi en el amistoso entre Alianza Lima vs. Inter Miami.
Publicidad
aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
En Argentina despidieron a Federico Girotti y los hinchas de Talleres confunden a Alianza Lima: “No vuelvas más”
Alianza Lima

En Argentina despidieron a Federico Girotti y los hinchas de Talleres confunden a Alianza Lima: “No vuelvas más”

El apodo de Girotti tras su presentación con Alianza
Alianza Lima

El apodo de Girotti tras su presentación con Alianza

Así fue la primera declaración de Federico Girotti antes de convertirse en jugador de Alianza Lima
Alianza Lima

Así fue la primera declaración de Federico Girotti antes de convertirse en jugador de Alianza Lima

André Carrillo ya tiene fecha y sede para ir en busca de su tercer título con Corinthians
Peruanos en el exterior

André Carrillo ya tiene fecha y sede para ir en busca de su tercer título con Corinthians

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo