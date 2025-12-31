Federico Girotti fue presentado oficialmente en Alianza Lima y no pasó desapercibido: hizo una promesa directa por el título y, además, lanzó un desafío cargado de expectativa a Lionel Messi, a pocos días del amistoso frente a Inter Miami, uno de los eventos más mediáticos del año en el fútbol peruano.

El delantero argentino se mostró impactado desde el primer contacto con el club. “Llegar a Alianza es una oportunidad única en mi carrera”, aseguró Girotti para las redes oficiales de Alianza, recordando incluso su experiencia previa enfrentando a los blanquiazules. “Los enfrenté y me gustó mucho la cancha y la hinchada”, agregó, dejando claro que Matute y su gente fueron claves en su decisión.

Pero el mensaje más fuerte llegó cuando habló de objetivos. Sin rodeos, Federico Girotti marcó la línea: “El objetivo es ayudar al equipo para ser campeón”. Una frase que conecta directamente con la exigencia histórica de Alianza Lima y que eleva la vara desde su primer día, en un club donde no alcanza con competir: hay que ganar.

El atacante también se refirió al choque ante Inter Miami, partido que acaparará miradas internacionales. “El Inter Miami tiene jugadores tops mundial”, señaló, reconociendo la jerarquía del rival, pero sin esconder la motivación que genera enfrentar a las máximas figuras del fútbol actual. “Messi es el mejor de la historia y espero poder cambiar camiseta con él”, cerró.

Federico Girotti habló sobre Alianza Lima

El delantero Federico Girotti reveló lo importante que fue la gente y la cancha para decidir firma por Alianza Lima. Además, destacó la historia del cuadro íntimo y lo ponderó como uno de los grandes del continente.

Promesa de título y guiño a Messi en la misma presentación: Federico Girotti arrancó su etapa en Alianza Lima con ambición, personalidad y un mensaje claro. Ahora, Matute espera que las palabras se transformen en goles.

Alianza Lima jugará ante Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026. (Foto: Alianza Lima)

Día, hora y canal para ver Alianza Lima vs. Inter Miami

El partido entre Alianza Lima vs. Inter Miami se jugará el sábado 24 de enero desde las 8:00 PM. en el estadio de Matute y se verá a través de Latina Deportes. El cotejo amistoso se realizará en el marco de la Noche Blanquiazul 2026.

¿Cuánto dinero gana Federico Girotti?

Federico Girotti tiene un sueldo de 60 mil dólares mensuales, según el último reporte de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 720 mil dólares.

Datos claves

Federico Girotti firmó oficialmente como nuevo delantero de Alianza Lima para la presente temporada 2026.

El atacante argentino fijó como objetivo principal ayudar al equipo para ser campeón del fútbol peruano.

Girotti expresó su deseo de intercambiar camiseta con Messi en el amistoso entre Alianza Lima vs. Inter Miami.

