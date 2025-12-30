Alianza Lima volvió a sacudir a su hinchada con un anuncio oficial que generó impacto inmediato. El club presentó a Federico Girotti con un espectacular video grabado en Matute, una puesta en escena que elevó la expectativa y confirmó que el delantero argentino llega para ser protagonista desde el primer día.

La producción audiovisual no fue un detalle menor. Con imágenes potentes, música épica y el estadio Alejandro Villanueva como escenario, Alianza Lima dejó claro que Federico Girotti es una apuesta fuerte para la nueva temporada.

La respuesta de los hinchas no tardó en llegar y fue tan contundente como creativa. En redes sociales, Federico Girotti ya recibió un nuevo apodo que promete convertirse en marca registrada. Comentarios como “A romperla Tanque”, “Vamos tanque blanco” y “La gente te apoya, tanque” se repitieron una y otra vez, bautizando al delantero incluso antes de debutar.

El sobrenombre no es casual. Federico Girotti llega con el cartel de delantero potente, de área y presencia física, un perfil que la hinchada blanquiazul venía reclamando. El apodo de “Tanque” conecta rápido con la tribuna y refuerza la idea de un ‘9’ hecho para Matute y para partidos de alta presión.

Hincha de Alianza le pusieron el apodo de ‘Tanque’ a Girotti. (Foto: X)

Los números de Federico Girotti en el 2025

Federico Girotti anotó 4 goles en 37 partidos durante la temporada 2025 con Talleres de Córdoba. Además, el delantero de 26 años registra en general 35 goles en 189 partidos.

Con la oficialización cerrada y el respaldo popular en marcha, Federico Girotti empieza su historia en Alianza Lima con el mejor escenario posible. El video impactó, el apodo pegó y la expectativa está en su punto más alto.

¿Hasta cuándo Federico Girotti firmó por Alianza Lima?

Federico Girotti firmó por Alianza Lima hasta diciembre del 2028, según información oficial del periodista José Varela. Esto quiere decir que el delantero tiene un vínculo por tres temporadas.

¿Cuánto dinero gana Federico Girotti?

Federico Girotti tiene un sueldo de 60 mil dólares mensuales, según el último reporte de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 720 mil dólares.

Datos claves

Alianza Lima oficializó el fichaje del delantero argentino Federico Girotti para la temporada 2026.

El atacante registró 4 goles en 37 partidos con Talleres de Córdoba durante 2025.

Federico Girotti, de 26 años, acumula un total de 35 goles en 189 partidos.

