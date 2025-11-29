Es tendencia:
Inter Miami 0-0 New York City por las semifinales MLS EN VIVO y GRATIS vía Apple TV y MLS Season Pass

Inter Miami enfrenta al New York City por las semifinales de la MLS. El ganador enfrenta al vencedor del San Diego FC vs. Vancouver Whitecaps.

¡Arrancó el partido!

Inició el partido entre el Inter Miami vs. New York City.

¡Los equipos se van preparando!

Los equipos entrando en calor, Lionel Messi a la cabeza en el Inter Miami.

¡Once de New York City!

El New York City sale con este once: Matthew Freese; Tayvon Gray, Thiago Martins, Justin Haak, Raul Gustavo; Agustín Ojeda, Jonathan Shore, Kevin O'Toole, Aiden O'Neill; Nicolás Fernández y Maxi Moralez.

Starting XI: Nico, Moralez, Thiago Martins, O'Neill, O'Toole, Gray, Ojeda, Shore, Raul Gustavo, Freese, Haak

¡Alineación del Inter Miami!

Javier Mascherano envía el siguiente once ante New York City: Rocco Ríos Novo; Marcelo Wigandt, Maximiliano Falcón, Sergio Busquets, Noah Allen, Jordi Alba; Mateo Silvetti, Rodrigo De Paul, Baltasar Rodríguez; Tadeo Allende y Lionel Messi.

¡Los candidatos al título en la MLS!

Solo restan 4 equipos que pelean por salir campeón: Inter Miami, New York City, San Diego FC y Vancouver Whitecaps (Kenji Cabrera).

Bracket showing the last 4 teams in the MLS Cup Playoffs.
¡Inter viene de golear!

El Inter Miami en su último partido goleó 0-4 a Cincinnati en los Play Offs de la MLS.

¡Bienvenidos al Inter Miami vs. New York City!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el juego entre Inter Miami contra New York City por las semifinales de la MLS.

Por Bruno Castro

Inter Miami vs. New York City.
© GettyInter Miami vs. New York City.

Por las semifinales de la MLS, se viene un partidazo de alto nivel entre el Inter Miami vs. New York City. El cuadro de Lionel Messi quiere un nuevo título, por lo que desde el Chase Stadium buscarán eliminar al conjunto de ‘Las Palomas’. Este duelo dará inicio desde las 18:00 horas en Perú este sábado 29 de noviembre. La transmisión del encuentro será por Apple TV y el MLS Season Pass. Pero podrás seguir todas las incidencias en Bolavip Perú.

El cuadro comandado por Javier Mascherano terminó ganando su último partido por 4-0 ante Cincinnati. Lionel Messi abrió la cuenta a los 19 minutos, luego Mateo Silvetti alargó la ventaja, mientras Tadeo Allende se encargó de poner los dos últimos tanto. Triunfo importante del conjunto rosado’ que busca poder llegar a una nueva final.

Por el otro lado, tenemos al New York City que viene de eliminar al Philadelphia por 1-0. El único tanto del encuentro fue marcado por Maxi Moralez, quien a los 27 minutos consiguió vencer las redes rivales. Consiguiendo un importante triunfo para los de la ‘Gran Manzana’.

