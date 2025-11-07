La drástica decisión que tomaría Alianza Lima para partido ante Inter Miami por Noche Blanquiazul 2026

Alianza Lima ya tiene rival confirmado para su esperada Noche Blanquiazul 2026: será nada menos que Inter Miami, que llegará a Perú para enfrentar al equipo de Néstor Gorosito en el estadio Alejandro Villanueva.

Precisamente, a pocos meses del tan esperado encuentro, se conoció una importante novedad sobre el recinto deportivo de La Victoria, que sorprenderá a más de uno.

Alianza Lima tomó drástica decisión previo al duelo ante Inter Miami

Aunque en un inicio se especuló que la presentación del plantel de Alianza Lima se realizaría en el Estadio Nacional por motivos de aforo, finalmente se confirmó que Lionel Messi e Inter Miami se presentarán en Matute.

Para este amistoso, el club ‘íntimo’ está planificando una ligera ampliación en las tribunas, con el propósito de albergar a más hinchas y mejorar la recaudación, tanto para este evento como para los partidos que disputará durante la próxima temporada.

“Además, el cuadro blanquiazul está planificando una pequeña ampliación en las tribunas con el objetivo de aumentar la capacidad y generar una mayor taquilla para este y los próximos compromisos”, informó el periodista Gerson Cuba en su cuenta persona de Twitter.

Alianza Lima confía en que recibirá permisos de la PNP

Por otro lado, en los últimos días también se ha discutido la fecha de la Noche Blanquiazul entre Alianza Lima e Inter Miami, ya que el cuadro ‘blanquiazul’ tiene previsto realizarla el sábado 24 de enero, coincidiendo con la fecha en la que Universitario ha programado su presentación oficial.

Según el mencionado comunicador, la dirigencia de la institución ‘victoriana’ confía plenamente en que las autoridades correspondientes aprueben la realización del partido frente al equipo de la MLS en la fecha prevista.

“Alianza Lima enfrentará al Inter de Miami en el Estadio Alejandro Villanueva el sábado 24 de enero a las 8:00 p. m. en la Noche Blanquiazul 2026. Los íntimos tienen confianza en la autorización de la PNP para realizar el encuentro, ya que todo se presentó de manera adecuada“, escribió.

