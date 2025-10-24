Messi EN VIVO y GRATIS Inter Miami vs. Nashville SC, Playoffs de la MLS 2025 vía Apple TV y Pelota Libre: alineaciones confirmadas

Lionel Messi disputa con Inter Miami la primera ronda de los Playoffs de la MLS 2025. Este viernes 24 de octubre desde las 7:00 p.m. (hora Lima) se enfrenta en el primer partido a Nashville SC en el Chase Stadium de Fort Lauderdale en Florida. Las ‘Garzas’ buscan dar el primer paso a las semifinales de la Conferencia Este.

Messi terminó como goleador en la fase regular de toda la MLS 2025. Sin embargo, Inter Miami terminó en el tercer lugar de la Conferencia Este. Por lo tanto, le toca enfrentar al sexto lugar, Nashville SC, un equipo al que conoce demasiado por la gran cantidad de duelos que han jugado en el último tiempo.

Cabe recordar que esta primera ronda de la Conferencia Este se define al mejor de tres partidos, por lo que las ‘Garzas’ buscan un triunfo para quedar bien perfilados. Messi, por su parte, busca su primer título de la MLS Cup.

¿A qué hora comienza Inter Miami vs. Nashville SC por la primera ronda de los Playoffs?

Estos son los horarios alrededor del mundo para el primer partido Inter Miami vs. Nashville SC por la primera ronda de los Playoffs de la MLS 2025:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 07:00 PM .

. Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 08:00 PM .

. Argentina, Brasil, Chile Uruguay y Paraguay: 09:00 PM .

. Estados Unidos (PT): 05:00 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 06:00 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 02:00 AM .

. Portugal y Reino Unido: 01:00 AM .

. Corea del Sur/Japón: 09:00 AM .

. China: 08:00 AM.

¿Dónde ver en vivo Inter Miami vs. Nashville SC?

Inter Miami vs. Nashville SC, primer partido de la primera ronda de los Playoffs de la MLS 2025, se juega en el Chase Stadium este viernes 24 de octubre. El duelo se puede ver en vivo por el MLS Season Pass de Apple TV.