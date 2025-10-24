Es tendencia:
Messi EN VIVO y GRATIS Inter Miami vs. Nashville SC, Playoffs de la MLS 2025 vía Apple TV y Pelota Libre: alineaciones confirmadas

Lionel Messi e Inter Miami disputan la primera ronda de Playoffs de la MLS ante Nashville SC. Sigue las acciones en vivo.

Por Hugo Avalos

Mirada seria de Lionel Messi, en la previa al duelo ante Nashville SC.
© Getty ImagesMirada seria de Lionel Messi, en la previa al duelo ante Nashville SC.

Lionel Messi disputa con Inter Miami la primera ronda de los Playoffs de la MLS 2025. Este viernes 24 de octubre desde las 7:00 p.m. (hora Lima) se enfrenta en el primer partido a Nashville SC en el Chase Stadium de Fort Lauderdale en Florida. Las ‘Garzas’ buscan dar el primer paso a las semifinales de la Conferencia Este.

Messi terminó como goleador en la fase regular de toda la MLS 2025. Sin embargo, Inter Miami terminó en el tercer lugar de la Conferencia Este. Por lo tanto, le toca enfrentar al sexto lugar, Nashville SC, un equipo al que conoce demasiado por la gran cantidad de duelos que han jugado en el último tiempo.

Cabe recordar que esta primera ronda de la Conferencia Este se define al mejor de tres partidos, por lo que las ‘Garzas’ buscan un triunfo para quedar bien perfilados. Messi, por su parte, busca su primer título de la MLS Cup.

¿A qué hora comienza Inter Miami vs. Nashville SC por la primera ronda de los Playoffs?

Estos son los horarios alrededor del mundo para el primer partido Inter Miami vs. Nashville SC por la primera ronda de los Playoffs de la MLS 2025:

  • Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 07:00 PM.
  • Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 08:00 PM.
  • Argentina, Brasil, Chile Uruguay y Paraguay: 09:00 PM.
  • Estados Unidos (PT): 05:00 PM.
  • México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 06:00 PM.
  • España, Alemania, Francia e Italia: 02:00 AM.
  • Portugal y Reino Unido: 01:00 AM.
  • Corea del Sur/Japón: 09:00 AM.
  • China: 08:00 AM.

¿Dónde ver en vivo Inter Miami vs. Nashville SC?

Inter Miami vs. Nashville SC, primer partido de la primera ronda de los Playoffs de la MLS 2025, se juega en el Chase Stadium este viernes 24 de octubre. El duelo se puede ver en vivo por el MLS Season Pass de Apple TV.

El gol clásico de Messi en el calentamiento

Tweet placeholder

Javier Mascherano: "Es una gran noticia la renovación de Leo"

Javier Mascherano habló con Apple TV en la previa del partido y opinó sobre la renovación de contrato de Lionel Messi, anunciada por Inter Miami en las últimas horas.

"Creo que es una gran noticia para el club, para la afición y para la MLS. Sobre todo, esta noticia quita mucho ruido de en medio y nos permite concentrarnos tranquilamente en lo que más importa, lo que todos queremos: competir en los playoffs", comentó el DT de las 'Garzas'.

¡Sale Messi e Inter Miami al calentamiento!

Tweet placeholder

Cambios en Inter Miami y Nashville SC

El último partido de la fase regular enfrentó a Inter Miami y Nashville SC. Ambos equipos tienen cambios con respecto a dicho encuentro.

En las 'Garzas', hay modificaciones en la defensa: Ian Fray y Noah Allen ingresan en lugar de Marcelo Weigandt y Gonzalo Luján. En tanto, en los 'Coyotes' también hay dos cambios: Jeison Palacios y Bryan Acosta entran por JAck Maher y Alex Muyl.

Alineaciones confirmadas de Inter Miami vs. Nashville SC

INTER MIAMI: Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Tadeo Allende, Rodrigo de Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

NASHVILLE SC: Joe Willis; Andy Nájar, Walker Zimmerman, Jeison Palacios, Daniel Lovitz; Edvard Tagseth, Bryan Acosta, Patrick Yazbek; Hany Mukhtar, Sam Surridge y Jacob Shaffelburg. DT: BJ Callahan.

No habrá lleno total en Chase Stadium

Aún quedan muchos tickets sin vender en Chase Stadium para el primer partido de Playoffs del Inter Miami. El estadio no estará repleto para el duelo ante Nashville SC.

Tweet placeholder

Mateo Silvetti vuelve a jugar con Inter Miami

Tras su participación con la Selección Argentina, que llegó a la final del Mundial Sub 20, Mateo Silvetti vuelve a la consideración de Javier Mascherano justo a tiempo para el inicio de los Playoffs.

Messi tendrá una noche especial

Messi recibirá el premio 'Bota de Oro' debido a que fue el máximo goleador de la fase regular de la MLS 2025.

Tweet placeholder

¡Llegó Messi y compañía!

El '10' junto a sus amigos Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba ya están en Chase Stadium.

Tweet placeholder

Messi es candidato a ser MVP de la MLS

Lionel Messi fue el máximo goleador de la fase regular con 29 goles en 28 partidos. También fue el máximo asistidor con 19 asistencias. Por lo tanto, es firme candidato a ganar el premio a jugador más valioso (MVP) de la MLS. Pelea el premio junto a otros cuatro jugadores:

  • Denis Bouanga (LAFC)
  • Anders Dreyer (San Diego FC)
  • Evander (FC Cincinnati)
  • Sam Surridge (Nashville SC)
Tweet placeholder
¿Cómo llegan Inter Miami y Nashville SC?

Inter Miami llegó a esta primera ronda de los Playoffs de la MLS 2025 tras terminar la fase regular en el tercer lugar de la Conferencia Este. Al culminar en dicha posición debe enfrentarse al sexto lugar, es decir, a Nashville SC. El ganador pasará a las semifinales de Conferencia donde jugará con el vencedor de FC Cincinnati y Columbus Crew.

Inter Miami busca iniciar los Playoffs con el pie derecho

Lionel Messi juega en Chase Stadium su primer partido de estos Playoffs de la MLS 2025. Recibe a Nashville SC en el primer duelo de la primera ronda.

Esta fase de Playoffs se juega al mejor de tres partidos, por lo que es vital ganar en el primer encuentro y de local.

hugo avalos
Hugo Avalos
