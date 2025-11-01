¡Con Lionel Messi! Nashville SC 2-0 Inter Miami EN VIVO Y GRATIS por los Playoffs de la MLS Vía Apple TV: minutos finales

Nashville SC e Inter Miami se enfrentan esta noche en el Geodis Park y a continuación podrás seguir el minuto a minuto gracias a 'Bolavip Perú'.

El delantero de Inter Miami estuvo a nada de anotar el empate ya que su remate pegó en el palo y solo atinó a lamentarse.

Tras una genialidad de Messi en un pase a profundidad, Alba centró sobre el área rival y Allende no pudo conectar el balón cuando estaba directo al arco.

El '10' de Nashville probó un gran remate sobre el arco de Inter Miami y apareció Ríos para despejar muy bien el balón.

Bauer convierte el 2-0 del duelo frente a Inter Miami tras un tiro de esquina a favor y una desatención en defensa de Inter Miami.

El '9' de Nashville SC se fue en velocidad sobre el área rival y pudo disparar con peligrosidad ya que el balón pasó cerca del arco de Ríos.

Tras un gran pase de Messi en profundidad, fue Suárez quien no pudo retener el balón ni tampoco definió. Finalmente, la acción quedó anulada por offside.

Surridge no pudo definir cuando se encontró en velocidad sobre el área de Inter Miami. No remató ni asistió y la jugada ofensiva se perdió en saque de meta.

Luego de un gran centro de Alba, Suárez remató en el área chica de Nashville SC y apareció la figura de Willis para despejar el balón.

Tanto Nashville SC como Inter Miami juegan sus cartas en busca del resultado, aunque es la visita quien toma más riesgos para descontar rápido.

El atacante de Nashville SC quedó solo en el área de Inter Miami y mandó el balón a las nubes cuando tuvo en sus pies el 3-0 del partido.

El volante de Nashville SC armó una gran jugada personal con velocidad y potencia para luego rematar sobre el arco rival. Apareció Ríos para despejar el balón cuando iba al ángulo.

Nashville SC e Inter Miami se enfrentan el día de hoy por la primera ronda de los Playoffs de la MLS de los Estados Unidos. Con Lionel Messi como el máximo estandarte, el equipo visitante buscará un triunfo que les permita seguir por el camino que vienen mostrando. A continuación, podrás disfrutar de todas las incidencias gracias al minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

¿A qué hora juegan Nashville SC vs. Inter Miami por los Playoffs de la MLS?

17:30 | México

18:30 | Perú, Colombia y Ecuador

19:30 | Estados Unidos (ET)

20:30 | Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

¿Dónde ver Nashville SC vs. Inter Miami por los Playoffs de la MLS?