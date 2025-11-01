Es tendencia:
¡Con Lionel Messi! Nashville SC 2-0 Inter Miami EN VIVO Y GRATIS por los Playoffs de la MLS Vía Apple TV: minutos finales

Nashville SC e Inter Miami se enfrentan por los Playoffs de la MLS y a continuación disfrutarás del minuto a minuto.

80' ¡Minutos finales del partido!

Nashville SC le sigue ganando 2-0 a Inter Miami a falta de pocos minutos para el término del encuentro.

75' ¡Disparo de Yazbek!

El volante de Nashville SC armó una gran jugada personal con velocidad y potencia para luego rematar sobre el arco rival. Apareció Ríos para despejar el balón cuando iba al ángulo.

73' ¡Increíble fallo de Surridge!

El atacante de Nashville SC quedó solo en el área de Inter Miami y mandó el balón a las nubes cuando tuvo en sus pies el 3-0 del partido.

70' ¡Partido de ida y vuelta!

Tanto Nashville SC como Inter Miami juegan sus cartas en busca del resultado, aunque es la visita quien toma más riesgos para descontar rápido.

66' ¡Muy cerca Inter Miami!

Luego de un gran centro de Alba, Suárez remató en el área chica de Nashville SC y apareció la figura de Willis para despejar el balón.

63' ¡Se la perdió Nashville SC!

Surridge no pudo definir cuando se encontró en velocidad sobre el área de Inter Miami. No remató ni asistió y la jugada ofensiva se perdió en saque de meta.

57' ¡Aproximación de Inter Miami!

Tras un gran pase de Messi en profundidad, fue Suárez quien no pudo retener el balón ni tampoco definió. Finalmente, la acción quedó anulada por offside.

51' ¡Disparo de Surridge!

El '9' de Nashville SC se fue en velocidad sobre el área rival y pudo disparar con peligrosidad ya que el balón pasó cerca del arco de Ríos.

50' ¡Aún sin emociones!

Nashville SC busca aumentar la diferencia en el marcador, mientras Inter Miami toma la iniciativa para descontar lo más rápido posible.

45' ¡Empezó el segundo tiempo!

Nashville SC e Inter Miami ya disputan los últimos 45 minutos de juego en el Geodis Park.

45'+4 ¡Final del primer tiempo!

Nashville SC derrota 2-0 a Inter Miami al término de la primera mitad. Nos vamos al descanso.

Image

45' ¡Se jugarán 3 minutos más!

El duelo entre Nashville SC e Inter Miami se alargará hasta los 48' en esta primera mitad.

45' ¡Gooooooooooool de Nashville SC!

Bauer convierte el 2-0 del duelo frente a Inter Miami tras un tiro de esquina a favor y una desatención en defensa de Inter Miami.

40' ¡Minutos finales del primer tiempo!

Nashville SC derrota parcialmente 1-0 a Inter Miami en los instantes finales de la primera etapa.

38' ¡Disparo de Mukhtar!

El '10' de Nashville probó un gran remate sobre el arco de Inter Miami y apareció Ríos para despejar muy bien el balón.

33' ¡Gran jugada de Inter Miami!

Tras una genialidad de Messi en un pase a profundidad, Alba centró sobre el área rival y Allende no pudo conectar el balón cuando estaba directo al arco.

27' ¡Intento de Messi!

El '10' de Inter Miami quiso pegarle desde media distancia, pero fue bien bloqueado y el balón salió desviado.

19' ¡Apareció Suárez!

El delantero de Inter Miami estuvo a nada de anotar el empate ya que su remate pegó en el palo y solo atinó a lamentarse.

16' ¡Cerca el 2-0 de Nashville SC!

Muyl remató sobre el arco de Ríos y el balón pasó muy cerca del parante superior.

14' ¡Casi llega el empate de Inter Miami!

Primero fue Suárez quien intentó definir sobre el arquero rival y luego Messi definió muy cerca. Finalmente, la acción quedó invalidad por posición adelantada.

9' ¡Goooooooooooool de Nashville SC!

Surridge anota el 1-0 del partido frente a Inter Miami tras una buena definición vía penal y las tribunas celebran.

7' ¡Penal para Nashville SC!

El arquero Ríos cometió infracción en contra de Surridge y el árbitro sancionó pena máxima.

5' ¡Tarjeta amarilla para Tagseth!

El volante de Nashville SC fue amonestado por un pelotazo en contra de Fray.

3' ¡La lluvia se apoderó del partido!

Apenas inició el encuentro, se aprecia una lluvia torrencial sobre el Geodis Park y que podría modificar el trámite del juego.

1' ¡Empezó el partido!

Nashville SC e Inter Miami ya juegan los primeros 45' por los playoffs de la MLS.

Image
¡Así fue el calentamiento de los equipos!

Tanto Nashville SC como Inter Miami culminaron con los trabajos precompetitivos y ahora ultiman detalles antes del inicio del partido.

¡Inter Miami y su llegada al estadio!

La delegación liderada por Lionel Messi ya dijo presente en las instalaciones del Geodis Park.

Image
Image
Image

¡Alineación titular de Nashville SC!

Brian Joseph Callaghan alista el siguiente equipo titular para enfrentar hoy a Inter Miami: Willis; Palacios, Bauer, Zimmerman, Najar; Yazbek, Mukhtar, Corcoran, Muyl; Tagseth y Surridge.

Image

¡Una vista espectacular!

El Geodis Park luce imponente a pocos minutos del inicio del partido entre Nashville e Inter Miami.

Image
Image

¡Así fue la llegada de Lionel Messi al estadio!

El astro rosarino dijo presente en el Geodis Park y ahora se alista para el inicio del partido ante Nashville SC.

¡Alineación titular de Inter Miami!

Javier Mascherano preparó el siguiente equipo titular para visitar a Nashville SC: Ríos; Fray, Falcón, Allen, Alba; Allende, De Paul, Busquets, Rodríguez; Messi y Suárez.

¡Bienvenidos a la cobertura del Nashville SC vs. Inter Miami!

Nashville SC e Inter Miami se enfrentan esta noche en el Geodis Park y a continuación podrás seguir el minuto a minuto gracias a 'Bolavip Perú'.

Image

Por Renato Pérez

Nashville SC vs. Inter Miami por los Playoffs de la MLS:
© Getty Images.Nashville SC vs. Inter Miami por los Playoffs de la MLS:

Nashville SC e Inter Miami se enfrentan el día de hoy por la primera ronda de los Playoffs de la MLS de los Estados Unidos. Con Lionel Messi como el máximo estandarte, el equipo visitante buscará un triunfo que les permita seguir por el camino que vienen mostrando. A continuación, podrás disfrutar de todas las incidencias gracias al minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

¿A qué hora juegan Nashville SC vs. Inter Miami por los Playoffs de la MLS?

  • 17:30 | México
  • 18:30 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 19:30 | Estados Unidos (ET)
  • 20:30 | Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

¿Dónde ver Nashville SC vs. Inter Miami por los Playoffs de la MLS?

  • Mundo | Apple TV
