¡Con Lionel Messi! Nashville SC 2-0 Inter Miami EN VIVO Y GRATIS por los Playoffs de la MLS Vía Apple TV: minutos finales

Nashville SC e Inter Miami se enfrentan el día de hoy por la primera ronda de los Playoffs de la MLS de los Estados Unidos. Con Lionel Messi como el máximo estandarte, el equipo visitante buscará un triunfo que les permita seguir por el camino que vienen mostrando. A continuación, podrás disfrutar de todas las incidencias gracias al minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.
¿A qué hora juegan Nashville SC vs. Inter Miami por los Playoffs de la MLS?
- 17:30 | México
- 18:30 | Perú, Colombia y Ecuador
- 19:30 | Estados Unidos (ET)
- 20:30 | Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
¿Dónde ver Nashville SC vs. Inter Miami por los Playoffs de la MLS?
- Mundo | Apple TV