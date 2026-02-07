Alianza Lima hizo oficial las salidas de Sergio Peña y Miguel Trauco luego del escándalo por la denuncia de agresión sexual, en una decisión institucional que marca un antes y un después en la interna del club blanquiazul en plena temporada 2026.

Pero no todo son malas noticias para el comando técnico de Pablo Guede, ya que Alianza Lima también confirmó dos “refuerzos internos” muy importantes: Luis Advíncula y Luis Ramos se recuperaron completamente de sus lesiones y ya están aptos para volver a jugar.

En el caso de Advíncula, el lateral derecho dejó atrás la sacroileitis que lo marginó de partidos claves, mientras que Luis Ramos superó la distensión muscular que lo había sacado de la convocatoria en Copa Libertadores.

Así, Alianza Lima cierra la semana con una limpieza fuerte de plantel, pero también con dos regresos que fortalecen al equipo en lo futbolístico, justo en un momento donde necesita resultados, liderazgo y estabilidad para sostener su proyecto deportivo en el 2026.

Luis Advíncula se recuperó en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Alianza definió salidas de Trauco y Peña

A través de sus canales oficiales, Alianza Lima confirmó que Sergio Peña y Miguel Trauco ya no forman parte del plantel profesional, cerrando así un capítulo complejo que generó fuerte impacto mediático, tensión con la hinchada y una crisis de imagen para la institución.

Las desvinculaciones se dan en medio de un proceso de reestructuración que viene impulsando la directiva, con la intención de recuperar estabilidad deportiva y, sobre todo, credibilidad institucional tras uno de los episodios más delicados de los últimos años en Matute.

Alianza hizo oficial las salidas de Peña y Trauco. (Foto: Alianza Lima)

¿En qué canal ver el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por la fecha 2?

El partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos se podrá ver en vivo y en directo vía Movistar Deportes a través de la señal de L1 MAX. Además, de manera online también se podrá ver gratis vía Fútbol Libre y en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por la fecha 2?

Alianza Lima juega ante Comerciantes Unidos en Matute este domingo 8 de febrero desde las 6:00 PM y en cotejo válido por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

